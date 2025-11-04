¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 4 al 6 de noviembre de 2025

Los invitados de Pasapalabra son uno de los puntos más importantes del programa, ya que de ellos depende que los concursantes lleguen al final del programa con segundos suficientes para poder afrontar el Rosco con tiempo suficiente. Mientras Manu Pascual y Rosa Rodríguez siguen luchando por llevarse el bote más alto de la historia del concurso de Antena 3, Roberto Leal abrirá las puertas del plató a cuatro nuevos famosos que acudirán como ayudantes en los próximos tres días, estando allí desde el martes 4 y hasta el jueves 6 de noviembre de 2025. Te contamos quiénes son.

Soraya Arnelas

La cantante se despidió, por segunda vez, hace dos semanas de las cocinas de MasterChef Celebrity, donde ha compartido plató con uno de los mejores castings de famosos que se recuerdan en mucho tiempo. A Pasapalabra acude días después de publicar Fénix, una nueva canción con la que vuelve a sumergirse en la música electrónica más bailable, algo que ya hizo en sus comienzos y estilo en el que se mueve a la perfección gracias a sus colaboraciones con grandes DJ’S como Antoine Clamaran

Nicolás Coronado, hijo de José Coronado y Paola Dominguín

El actor lleva el mundo del espectáculo en la sangre y, como no podía ser de otra manera, lo ha demostrado en varias ocasiones. Los espectadores le recordarán por su faceta como actor y modelo, siguiendo los pasos de sus famosos padres, pero ahora mismo está centrado en su faceta como coach.

Poco a poco Nicolás ha conseguido ir haciéndose hueco en el mundo de la televisión y las series. Su participación más conocida fue en MasterChef Celebrity, aunque los espectadores también le han podido ver en series como Tierra de lobos, Servir y Proteger y Valeria.

Alberto Chicote vuelve a ‘Pasapalabra’ antes de su regreso a laSexta

El chef es una de las caras más conocidas de Atresmedia, ya que forma pareja televisiva cada Nochevieja junto a Cristina Pedroche, siendo el único tándem que ha logrado robarle el liderazgo en audiencias a TVE en la última noche del año en toda la historia. Este año repetirá una vez más en algo que se ha convertido en toda una tradición.

Además, esta misma semana está de estreno gracias al regreso de Batalla de restaurantes, concurso culinario que vuelve este martes al prime time de laSexta. El cocinero volverá a buscar a los mejores restaurantes de cada zona de nuestro país y especializados en un plato muy concreto y local.

Laura Galán vuelve a ‘Pasapalabra’

La actriz se convirtió en la revelación del año 2022 gracias a la película Cerdita, por la que consiguió el Goya a Mejor Actriz Revelación, pero ahí no acaba su carrera. En televisión ha trabajado en series como Zorras, Beguinas y Perdiendo el juicio, todas ellas en Atresmedia.