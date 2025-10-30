No es ningún secreto que Pasapalabra, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando no solamente en Antena 3, sino también en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El concurso presentado por Roberto Leal, así como los invitados, nos hacen disfrutar de muchos momentazos. Pero si hay dos personas que consiguen sorprender a los espectadores son Rosa Rodríguez y Manu Pascual. Ambos participantes han conseguido hacer historia en cuanto a permanencia en el concurso y, por lo pronto, van a continuar por este camino. El pasado miércoles 29 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Pasapalabra. Por lo tanto, una tarde más, los concursantes se enfrentaron al Rosco para tratar de hacerse con el bote, que ascendía a 2.314.000 euros.

A lo largo de estos años, los seguidores de este concurso han podido ser testigos de cómo un pequeño fallo en El Rosco puede llegar a sentenciar, y de forma contundente. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Rosa Rodríguez que, tras empezar con 17 segundos de desventaja frente a su rival, pareció coger más distancia. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que la presión le jugó una mala pasada, por lo que fue protagonista de un fallo garrafal. Por lo tanto, perdió cualquier tipo de posibilidad de hacerse con el bote del programa. Todo comenzó cuando el madrileño empezó a tratar de resolver las 25 letras de El Rosco en los 142 que había logrado acumular. Con solo un acierto, pasó palabra y le cedió el turno a la gallega, que contaba con 125 segundos para intentar resolverlo. Rosa Rodríguez logró seis aciertos, antes de devolver el turno a Manu Pascual.

Al tener menos tiempo, fue la primera en alcanzar la letra Z, contando con 19 aciertos y 13 segundos a sus espaldas. En la segunda vuelta, la concursante gallega acabó equivocándose en la I, provocando su primer fallo y, por ende, se quedó sin opciones para hacerse con el Bote. Su contrincante, en cambio, acabó la primera vuelta con 16 aciertos y 31 segundos restantes.

Poco después, cuando le quedaba un segundo de tiempo, Rosa Rodríguez no dudó en jugársela, lo que provocó que se equivocase por segunda vez. Por lo tanto, concluyó su participación el pasado miércoles 29 de octubre con 21 aciertos a sus espaldas, pero también con 2 fallos garrafales.

Por aquel entonces, Manu Pascual tenía 17 aciertos y ni un solo error. A pesar de todo, debido al margen que le brindó su rival, cuando fue a por el acierto 23 en la letra Q, obtuvo un acierto. Por lo tanto, acabó su nueva participación en el programa con un total de 22 aciertos y un error, haciéndose con la victoria del día. En cuanto a Rosa tendrá que enfrentarse a la temida Silla Azul.