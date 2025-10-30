‘Pasapalabra’ cambia de invitados: ¿Quién va hoy al concurso de Roberto Leal?

Ya han pasado tres días desde que Pasapalabra cambiase a sus invitados, por lo que Roberto Leal ha tenido que despedir a los cuatro famosos que han estado en los últimos programas ayudando a Rosa Rodríguez y a Manu Pascual a sumar segundos en sus marcadores. En este caso, el presentador tendrá que dar la bienvenida a una diseñadora de moda, un conocido presentador, un cantante y una ex modelo que ahora pone voz a personajes de algunas de las series más conocidas del momento en televisión. Todos ellos estarán desde el jueves 30 de octubre y hasta el lunes 3 de noviembre de 2025.

Cósima Ramírez de la Prada

La diseñadora de moda es conocida por ser la hija de Pedro J. Ramírez y Agatha Ruiz de la Prada, siguiendo los pasos de su madre en el mundo de la moda. La joven se encarga de la expansión internacional de la marca que lleva el nombre de su madre, aunque también es una habitual de la televisión.

Óscar Martínez vuelve a Antena 3

Aunque saltó a la fama por ser copresentador de Ana Rosa Quintana, formando equipo con Máximo Huerta, dejó todo para comenzar su carrera como empresario y arrancar su propia productora audiovisual. Actualmente los espectadores le pueden ver en La 7, la televisión murciana, en el programa Ailoviu, además de formar parte de Mi Cámara y yo, mítico formato de reportajes de Telemadrid.

King África, el rey del verano que vuelve a ‘Pasapalabra’

El cantante es el responsable de interpretar éxitos como El camaleón, Salta o Bomba, además de su particular versión de Paquito ‘El chocolatero’, que ha conseguido que sea ya un clásico de todas las verbenas y celebraciones en nuestro país, superando incluso al original. Este artista argentino se mudó a España después de triunfar con sus canciones a finales de los años 90 y desde entonces en un clásico de los festivales de verano.

Lucía Hoyos vuelve a la televisión después de años alejada

Comenzó su carrera como modelo, siendo elegida Miss Sevilla en el año 1994, aunque actualmente ha conseguido abrirse hueco como colaboradora y actriz. Ha trabajado en El programa del verano, Macumba TV y como concursante de GH VIP 4.

En su faceta como actriz la hemos podido ver en numerosas series de éxito como Periodistas, Policías, Petra Delicado, Acacias 38 y Allí Abajo. Desde hace años está centrada en el mundo del doblaje, donde ha destacado por poner voz a numerosos personajes de series turcas que triunfan en diferentes canales y plataformas. Además, es una de las invitadas habituales de Pasapalabra cada temporada.