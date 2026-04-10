¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 10 al 14 de abril de 2026

Pasapalabra se llena en los próximos días de invitados famosos que estarán en la próxima edición de Tu cara me suena como concursantes. Roberto Leal les pondrá a prueba, pero no les hará cantar, aunque en la pista musical es posible que alguno se lance. Los cuatro estarán en plató para ayudar a los concursantes y promocionar el estreno de la decimotercera edición del programa de cantantes.

Desde el día 10 de abril y hasta el 14 de abril se repartirá entre los dos equipos a los humoristas y actores humoristas Aníbal Gómez y Leonor Lavado; y los cantantes María Parrado y J Kbello.

Aníbal Gómez llega con ganas de triunfar en ‘Pasapalabra’

El humorista conquense es conocido por su participación con todo el grupo de humoristas ‘chanantes’ en programas como La Hora Chanante, Muchacha Nui, Retorno a Lilifor y la reciente Rafaela y su loco mundo. En el cine también ha participado en películas como Torrente (ha participado en la quinta y sexta entrega), además de Padre no hay más que uno. Otros también le recordarán como uno de los actores de El vecino, la serie de ciencia ficción de Netflix.

Como presentador y colaborador ha aparecido en programas como Yu, no te pierdas nada y Los felices 20, pero es en su faceta musical donde ha conseguido más éxito. Pese a que empezó como una especie de broma, el grupo Ojete Calor, que comparte con su amigo Carlos Areces, ha conseguido llenar festivales y grandes salas de conciertos con su particular estilo ‘subnopop’, que está cargado de letras de humor. Canciones como Viejoven, Mocatriz, Tonta y gilipó y Vete a tu casa son auténticos himnos.

Leonor Lavado

La actriz e imitadora saltó a la fama por sus vídeos en YouTube y en Instagram haciendo imitaciones a decenas de personajes famosos del mundo de la política, el deporte y el corazón en apenas unos minutos.

Desde ese momento ha participado en una enorme cantidad de programas como Los viernes al show, Zapeando, El último mono o Crackóvia, de TV3. En radio ha trabajado en Anda Ya (Los 40), Vamos tarde (Europa FM), además de Surtido de ibéricos y Más de uno, ambos en Onda Cero.

María Parrado

La gaditana es una de las artistas que dio sus primeros pasos en el programa de Juan y Medio, poniéndose por primera vez ante las cámaras con apenas ocho años. En 2014 se dio a conocer ante toda España gracias a La Voz Kids, programa que ganó con el equipo de Malú, cuando todavía se emitía en Telecinco.

Desde entonces ha publicado cuatro discos de estudio y ha puesto la voz a la canción oficial en español de la película Annie.

J Kbello

El artista es una de las promesas del pop y urbano en nuestro país. Su nombre comenzó a sonar en televisión gracias al programa Cover Night, aunque fue el Benidorm Fest 2025 donde consiguió llegar a millones de personas. En el festival consiguió ser segundo, quedando por detrás de Melody, que fue la representante de España en Eurovisión gracias a esa victoria.