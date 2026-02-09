¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Lista completa de invitados del 9 al 12 de febrero de 2026

Tras vivir una de las noches más importantes el pasado jueves con la visita de Rosa Rodríguez y Manu Pascual minutos antes de conocer a la ganadora del bote de Pasapalabra, El Hormiguero arranca una nueva semana llena de invitados. Pablo Motos recibe a un cantante al que tuvo que cancelar su visita por el accidente de tren de Adamuz, a tres actrices y a una cocinera que ha comenzado en el año 2026 con un brutal cambio de vida profesional que tendrá que explicar a los espectadores de Antena 3. Estos son los invitados de los próximos días.

Lunes, 9 de febrero

Antonio Orozco, que tuvo que cancelar su visita por la cancelación del programa para dejar paso a los especiales informativos sobre la tragedia de Adamuz, ya tiene fecha de vuelta. Este lunes acude para hablar de su próxima gira de conciertos por Europa y también del tour que va a presentar por España en los próximos meses.

Orozco aprovechará su visita para hablar de su libro, titulado Inevitablemente yo, un relato en primera persona sobre el viaje personal y creativo que le ha llevado al mejor momento de su carrera cuando cumple 25 años en la música.

Martes, 10 de febrero

Belén Rueda y Belén Écija, madre e hija, comparten elenco en El Vestido, la nueva película que protagonizan y que se estrena en cines el próximo 13 de febrero. La cinta supone el regreso de Rueda al género de terror y une a ambas por primera vez en un largometraje.

Belén es hija de la actriz y del productor Daniel Écija, uno de los grandes del cine y las series españolas desde los años 90.

Miércoles, 11 de febrero

La actriz Ana Milán acude a El Hormiguero para presentar su nuevo libro, titulado Bailando lo quitao, que ya está a la venta. Supone su primera novela y en ella, la protagonista, Josi, una mujer mayor, narra a golpe de recuerdos toda su vida. Una trayectoria vivida a contracorriente sin pedir permiso.

Jueves, 12 de febrero

Samantha Vallejo-Nágera se estrena como invitada en solitario de El Hormiguero, semanas después de cerrar su etapa como jurado de MasterChef y de comenzar como concursante de DecoMasters, junto a su hermano Colate. La cocinera hablará de sus planes para este año 2026 después de más de una década al frente del programa de cocina de TVE, donde ha participado en todas las ediciones, desde la de anónimos, celebrities, niños y abuelos.