Quién es Silvia Abascal: su edad, su pareja, de dónde es y el ictus que sufrió

No es ningún secreto que Silvia Abascal, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las actrices más reconocidas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. A lo largo de todos estos años, ha formado parte muchísimos proyectos en televisión que, sin lugar a dudas, han marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su carrera, así como recordar numerosos aspectos de su vida personal, como son su edad, su pareja actual y el ictus que padeció cuando tenía 31 años y que cambió su día a día para siempre.

La trayectoria profesional de Silvia Abascal

Nacida en marzo de 1979 en Madrid, Silvia es una de las actrices más reconocidas del panorama audiovisual en España. Cuenta con una amplia carrera que supera las tres décadas pero, a pesar del tiempo, ella siempre ha sabido dar con la clave para acabar consolidándose no solamente en la televisión, sino también en el teatro y en el cine.

Su carrera comenzó a muy temprana edad, concretamente a los 14 años. Por aquel entonces, hizo sus primeros pinitos en televisión con su participación en Un, dos, tres… responda otra vez, dirigido por el mítico Chicho Ibáñez Serrador. Ese fue uno de los grandes puntos de inflexión de su trayectoria, puesto que le abrió muchas puertas.

Eso sí, el verdadero salto a la fama llegó un par de años después, en 1995, de la mano de Pepa y Pepe, una comedia de TVE en la que interpretaba a Clarita, hija de la familia protagonista. Esta ficción no tardó en convertirse en todo un éxito por lo que, a partir de ese momento, construyó una carrera sólida. Esto le ha brindado la posibilidad de formar parte del elenco de numerosas series como son El Comisario, La Catedral del Mar, Acusados, Vientos de Agua, Hostal Royal Manzanares o, más recientemente, Asuntos Internos, donde da vida a Ana Villacastín.

En cuanto al cine, Silvia Abascal ha trabajado en proyectos como La fuente amarilla, El Lobo o La dama boba, mientras que en el teatro ha brillado con luz propia en obras como Historia de una vida, Romeo y Julieta, Días de vino e, incluso, Las amazonas. Es importante mencionar que, en 2015, recibió el Premio Ciudad de Huesca y, ese mismo año, fue protagonista del videoclip de la canción A que no me dejas, de Alejandro Sanz.

Su vida personal

Aunque cuenta con una amplia y brillante carrera en el mundo de la interpretación, lo cierto es que siempre se ha mostrado muy reservada a la hora de hablar de su vida sentimental. A pesar de esa discreción, sí que sabemos que, durante casi una década, mantuvo una relación con el fotógrafo Rubén Martín.

Con posterioridad, fue pareja del actor Xabier Murua, con quien tuvo una hija llamada Leona (2018). Aunque estuvieron varios años juntos, finalmente decidieron tomar caminos separados. Tras ello, a Silvia se le ha relacionado con otras personas, como es el caso del coach británico David Pierce Hallahan. Aun así, es un hecho que la actriz mantiene su vida sentimental alejada del foco mediático.

Silvia Abascal tuvo un ictus con 31 años

No podemos dejar de mencionar uno de los momentos más complicados de la vida de la madrileña, que tuvo lugar cuando tenía sólo 31 años. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al ictus que sufrió durante la clausura del Festival de Cine de Málaga. A tal punto llegó la gravedad que tuvo que ser intervenida de urgencia y, por ende, se vio obligada a interrumpir su carrera para poder centrarse en su recuperación.

No es ningún secreto que esta experiencia marcó para siempre a Silvia Abascal. De hecho, en entrevistas realizadas con posterioridad, reconoció que, tras lo sucedido, fue muy duro tener que volver a aprender habilidades básicas como es caminar o, incluso, vestirse. Eso sí, si hay algo que tiene claro es que este momento de su vida le hizo cambiar la perspectiva no solamente de su día a día, sino también de su profesión.