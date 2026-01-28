Quién es Sergio Mur: su edad, su pareja, hijos y de dónde es

Sergio Mur, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los actores más queridos y más consagrados de nuestro país. Tanto es así que gracias a su talento para la interpretación ha conseguido colarse en los corazones de miles de personas. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su carrera profesional, sin dejar a un lado diversos aspectos de su vida personal como son su edad, su pareja actual, de dónde es y cuántos hijos tiene.

La trayectoria profesional de Sergio Mur

Nacido en mayo de 1977 en Madrid, desde muy temprana edad tuvo claro que su vocación era la interpretación. Tanto es así que no tardó en inscribirse en diversos cursos de arte dramático mientras estudiaba otra carrera. Sus primeros pinitos en pantalla llegaron a principios de 2000, con su participación en diversos programas y series juveniles. De hecho, gracias a formar parte del elenco de la mítica serie SMS (Sin miedo a soñar), llegó el gran punto de inflexión de su trayectoria, que fue poder trabajar en la ficción Física o química, que se emitía en Antena 3.

En este proyecto, Sergio Mur dio vida a Jorge, un profesor del Instituto Zurbarán. Es importante destacar que su trabajo tuvo una gran repercusión, hasta tal punto que fue galardonado con el Premio Shangay Express a Mejor Interpretación en Televisión. A partir de ahí, su carrera se fue consolidando con muchas más series de gran éxito, como son Sin tetas no hay paraíso, Cuéntame cómo pasó, El Comisario o Las chicas del cable, entre otros.

Por si fuera poco, también ha participado en series diarias como Amar es para siempre y Servir y proteger. Pero no todo queda ahí, puesto que el madrileño también ha arrasado al otro lado del charco, especialmente en México. En este país, formó parte de Reina de corazones, una de las telenovelas más exitosas de los últimos tiempos. Por si fuera poco, también participó en producciones como El señor de los cielos o Papá a toda madre. No podemos dejar de mencionar que, además, también ha trabajado en varios proyectos como actor de doblaje.

Su vida personal

A pesar de tener una trayectoria de éxito, es más que evidente que el madrileño se ha mostrado siempre muy reticente a la hora de compartir ciertos aspectos de su vida personal. Eso sí, no es ningún secreto que, desde 2010, mantiene una relación sentimental con la actriz Olivia Molina, a quien conoció durante el rodaje de Física o química, la serie que le cambió la vida tanto a nivel personal como profesional.

Es importante destacar que, fruto de este noviazgo con la hija de la también actriz Ángela Molina, nacieron sus dos hijos: Vera (2012) y Eric (2015). No podemos dejar de mencionar que, en alguna que otra ocasión, la pareja ha utilizado sus redes sociales para compartir diversos momentos familiares, aunque, eso sí, siempre han querido preservar, en la medida de lo posible, la intimidad de sus dos hijos.