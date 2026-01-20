Quién es Mariola Fuentes: su edad, su pareja, de dónde es y su enfermedad

No es ningún secreto que Mariola Fuentes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las actrices más reconocidas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Gracias a su talento, ha tenido la oportunidad de formar parte de un gran número de series y películas que han marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera profesional de Mariola Fuentes, así como recordar algunos de los aspectos de su vida personal, como es su edad, de dónde es, su pareja actual y su enfermedad.

La trayectoria profesional de Mariola Fuentes

Nacida en agosto de 1970 en Marbella (Málaga), Mariola –cuyo nombre real es María de los Dolores Fuentes, se ha consolidado como una de las artistas más versátiles del panorama cultural español. Con una carrera de más de tres décadas a sus espaldas, destaca especialmente por combinar a la perfección elementos tan complejos de interpretar como son la sensibilidad, el humor y, cómo no, la profundidad emocional.

Cabe destacar que el gran punto de inflexión de su trayectoria profesional llegó en 1994, con su debut en la serie Villarriba y Villabajo. Poco a poco, fue ganando cada vez más notoriedad tanto en cine como en televisión. Un claro ejemplo lo encontramos en la película Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí (1997), donde interpretó a Tere. Ese mismo año, también participó en un filme de Pedro Almodóvar, titulado Carne trémula.

Eso sí, no es la última vez que trabajó con el reconocido director, ya que Mariola Fuentes también ha interpretado papeles tanto en Hable con ella (2002) como en Los abrazos rotos (2009). Entre las películas en las que ha participado, no podemos dejar de mencionar El cielo abierto, Nacidas para sufrir, Chuecatown, Sexo por compasión e, incluso, Kiki, el amor se hace.

En cuanto al ámbito televisivo, la de Marbella tuvo una presencia constante en diversos proyectos de los 90, como es el caso de Médico de familia o, incluso, A las once en casa. Con posterioridad, ha participado en más series de gran éxito, tales como Mis adorables vecinos, Vive cantando, Señoras del (h)AMPA o, incluso, El Inmortal.

Su vida personal

A pesar de su amplia y exitosa trayectoria en el mundo de la interpretación, lo cierto es que Mariola Fuentes siempre ha tenido un perfil discreto y alejado de la constante exposición mediática. Tanto es así que se desconoce si, en la actualidad, su corazón está ocupado. Aun así, cabe destacar que no ha tenido una vida fácil en este ámbito.

Entre otras cuestiones, porque, de un momento a otro, se vio obligada a hacer frente a nada más y nada menos que un cáncer de mama, al que se enfrentó con una enorme valentía. Después de recibir el diagnóstico en 2014, la actriz se sometió a tratamiento. Años después, confirmó que se había recuperado de esta enfermedad, convirtiéndose tanto en voz como en apoyo de otras personas que están atravesando circunstancias similares.