Quién es Luisa Gavasa: su edad, su pareja, sus hijos y de dónde es

El mundo de la interpretación española nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos rostros y talentos. Si hablamos de estrellas nacionales, el nombre de Luisa Gavasa no puede faltar en la lista. Nacida el 8 de abril de 1951 en Zaragoza, España, es una actriz que se ha labrado una importante carrera profesional en el ámbito interpretativo. Pues, ha dado vida a personajes de la pequeña y gran pantalla. Un talento que no ha pasado desapercibido y que le ha otorgado un premio Goya a la Mejor interpretación femenina de reparto, en el 2015. Realizamos un repaso por su lado más profesional y por el más personal.

Su lado más profesional

Luisa Gavasa Moragón estudió Filología inglesa en la Universidad de Zaragoza y Periodismo. Sin embargo, su pasión residía en el mundo de la actuación. Por ello, se formó en la Escuela Adrià Gual y en el Actor’s Studio de Nueva York. A nivel televisivo, comenzó a formar parte del sector con pequeños papeles. Pues, comenzó dando vida a personajes temporales y breves en la trama. Pero, poco a poco, fue logrando alzar su nombre.

Hasta la fecha, destacan series como Amar en tiempos revueltos, 700 euros, diario secreto de una call girl, Cuéntame cómo pasó, Los protegidos, La reina del sur, El nudo o, más recientemente, En fin. Por otro lado, no se ha quedado atrás con trabajos destinos a la gran pantalla. De hecho, su primer proyecto, en 1983, fue para Pedro Almodóvar con Entre tinieblas.

Tras ello, Luisa Gavasa se ha incorporado al elenco de producciones como Doña Perfecta, La novia, Rotas, Campeones, El crack cero o El maestro que prometió el mar. Y es que, su larga lista de proyectos no deja indiferente a nadie. Un talento que la ha llevado a ser premiada con varios premios Simón, un premio Feroz y un Goya. Todo ello sumado a sus nominaciones a diversos galardones. Lejos de quedar aquí, en el 2021, grabó un disco de música francesa.

Su lado más personal

En redes sociales, Luisa Gavasa siempre intenta mantenerse en contacto con sus seguidores. En plataformas como Instagram, donde acumula más de 15.000 seguidores, acostumbra a compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales, entrevistas o momentos que marcan su día. Una vía a la que recurre para tener un perfil cercano con su público.

Por otro lado, a nivel sentimental, está casada con un hombre alemán. El matrimonio dio la bienvenida al mundo a su hijo en común, Pablo Tobías. Asimismo, es abuela de un muchacho, Samuel.