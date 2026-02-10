Quién es Izan Llunas: su edad, su pareja, de dónde es y su vínculo con Marcos Llunas

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Izan Llunas se ha convertido en uno de los artistas que más está dando de qué hablar. Más allá de su participación en Benidorm Fest 2026, el cantante ha formado parte de numerosos proyectos, tanto en series como en televisión y siempre relacionados con la música, que no han dejado indiferente a nadie. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la carrera de Izan Llunas, sin dejar a un lado diversas cuestiones personales, como son su edad, su pareja actual, de dónde es y su vínculo con el artista Marcos Llunas.

La trayectoria profesional de Izan Llunas

Nacido en septiembre de 2004 en Ibiza, estamos ante uno de los talentos emergentes más prometedores del país. Su salto a la fama llegó en 2017 de la mano de La Voz Kids. Su potente voz y su carisma lograron cautivar a los coaches del programa, pero, sobre todo, al público. Aun así, su gran punto de inflexión llegó un año más tarde, tras ser elegido para interpretar a la versión infantil del cantante mexicano Luis Miguel, en Luis Miguel: la serie, de Netflix.

Este papel no solamente le abrió las puertas en el mundo de la actuación, sino también en el ámbito musical. Entre otras tantas cuestiones, porque participó en el álbum de la banda sonora de la serie. A lo largo de los siguientes años, ha lanzado numerosos singles, como es el caso de Decídete o Irme de aquí. Poco a poco, fue posicionándose como todo un referente de la nueva generación musical en España.

Lejos de que todo quede ahí, no hay que pasar por alto que 2025 fue un año clave para su trayectoria. ¿El motivo? RTVE confirmó su participación en Benidorm Fest 2026 con una canción rompedora como es ¿Qué vas a hacer?, con la que ha dejado completamente sin palabras a los seguidores del festival.

Su vida personal

A pesar de que él mismo se ha ido labrando su propia carrera, debemos tener en cuenta que viene de una familia donde la música forma parte de su día a día. Entre otras cuestiones, porque es hijo del cantante Marcos Llunas, que representó a España en Eurovisión 1997 y, por ende, es nieto de Dyango, que ganó el Festival de Benidorm en 1976. Además, mantiene una excelente relación con su hermano Axel Llunas, que también está vinculado al mundo artístico.

Eso sí, se desconoce si en la actualidad el corazón de Izan está ocupado, puesto que, a pesar de que su familia es conocida en el mundo de la industria musical, lo cierto es que siempre se ha mostrado reservado a la hora de hablar de su vida privada. De hecho, las redes sociales suele utilizarlas para poner al día a sus fans de numerosas cuestiones que tienen estrecha relación con su carrera.

En definitiva, Izan Llunas es la combinación perfecta entre herencia musical y una lucha constante de labrarse su propio camino, demostrando el talento que tiene con cada proyecto que ha ido sacando a la luz. Es un hecho que estamos ante una de las carreras más prometedoras de la industria musical y del mundo de la interpretación. ¡No tenemos dudas!