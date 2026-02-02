Quién es Candela González: su edad, su pareja actual, de dónde es y su profesión

No es ningún secreto que Candela González, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las artistas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, con cada proyecto en el que ha estado involucrada, ha sabido ganarse el cariño, el respeto y la admiración de miles de personas en nuestro país. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la trayectoria profesional de la andaluza, sin dejar de lado diversos aspectos de su vida personal como son su edad, de dónde es y su pareja actual, entre otras tantas cuestiones.

La trayectoria profesional de Candela González

Nacida en 1998 en Málaga, se trata de una joven que, desde muy temprana edad, ha sabido destacar en el panorama cultural de nuestro país. Es importante destacar que, aunque creció en el municipio de Alhaurín de la Torre, cuando tenía 15 años puso rumbo a Madrid junto a su familia por motivos laborales.

Durante esta etapa de su vida, Candela estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, donde tuvo la oportunidad de especializarse en producción de cine y vídeo, así como en cinematografía. Eso sí, cabe destacar que su trayectoria no comenzó frente a las cámaras, sino en la industria musical bajo el nombre Candelacuore. Además, formó parte de Free Sis Mafia, un exigente y sorprendente proyecto.

Su salto al cine fue completamente inesperado, a la par que transformador en todos los sentidos, puesto que llegó en 2023 de la mano de Mi soledad tiene alas, película dirigida por Mario Casas que contó con su hermano Óscar Casas como protagonista. Aunque no tenía experiencia previa como actriz, lo cierto es que su papel no dejó absolutamente indiferente a nadie. De hecho, su 2026 ha comenzado con el estreno de La fiera, película en la que comparte cartel con Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernardeau. Más allá de estos proyectos, no podemos dejar de mencionar que Candela González tiene una gran presencia en redes sociales, donde acumula miles de seguidores.

Su vida personal

Desde que saltó a la fama, su día a día siempre ha llamado la atención, especialmente desde que se confirmó su relación con el actor Óscar Casas. Ambos comenzaron una relación sentimental a finales de 2022, tras conocerse en el rodaje de la película Mi soledad tienen alas. Desde entonces, han sido vistos juntos en diversos eventos y estrenos. A pesar de todo, a mediados de 2024, ambos optaron por tomar caminos separados.

Por otra parte, a pesar de ser muy activa en redes sociales, lo cierto es que no ha compartido ninguna sola imagen por la que se pueda sospechar que, en la actualidad, su corazón está ocupado. Lo que sí sabemos es que está inmersa en su carrera profesional, donde continúa superándose y brillando con luz propia. Todo ello sin dejar de lado su vida personal la que, tras su relación con Óscar Casas, mantiene completamente alejada del foco mediático.