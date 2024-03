El pasado lunes 11 de marzo pudimos disfrutar de la primera entrega de Supervivientes 2024: Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Ángel Cristo Jr, ya que no se tomó nada bien que el programa quisiera darle a conocer el contenido de una carta que le había escrito Bárbara Rey.

Todo comenzó cuando, en una conexión en directo con Ángel Cristo Jr, Carlos Sobera le felicitó el cumpleaños. Acto seguido, le hizo saber que tenía un regalo para él: «Se trata de una carta muy especial, la carta que tu madre, Bárbara Rey, te ha hecho llegar, y que sé que tú has leído en privado, pero que es tan trascendental que creo que los espectadores deben conocerla, Ángel».

Como era de esperar, el concursante de Supervivientes 2024 no se ha tomado para nada bien esta noticia. Es más, se ha negado en rotundo a saber el contenido de esta carta: «Yo no necesito escuchar ninguna carta de mi madre. No tengo nada que escuchar de mi madre», explicó, con contundencia.

❌ Ángel Cristo decide no leer la carta que su madre le ha hecho llegar ❌ 📨 @carlos_sobera desvela el contenido de la misma, a la audiencia 🏝️ #TierraDeNadie1

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/Jwqm72hYmL — Supervivientes (@Supervivientes) March 12, 2024

Acto seguido, Carlos Sobera optó por cerrar micrófonos para poder leer la carta de Bárbara Rey a la audiencia de Supervivientes 2024. Pocos minutos después, el presentador volvió a conectar con el concursante: «Tengo otro regalo para ti, dado que ayer fue tu cumpleaños…», comenzó diciendo. Ángel Cristo Jr no tardó en interrumpirle: «¿Cuál era el primer regalo?».

«El primer regalo me lo has rechazado, era la carta», respondió Carlos Sobera. «Eso nunca puede ser un regalo, no sé cómo podéis dar cabida en este programa a una maltratadora infantil. Eso nunca es un regalo», expresó el concursante de Supervivientes 2024, provocando reacciones varias entre el público presente en plató.

Como no podía ser de otra manera, Carlos Sobera trató de calmar los ánimos tras la evidente tensión que había en esa conexión en directo. A pesar de todo, Ángel Cristo Jr continuó en su línea, dirigiéndose a la organización del reality: «No me gusta nada que me hayáis puesto una carta de mi madre, y os lo debo hacer saber. Y es lo que pienso. Que sea la última vez, por favor. ¡Qué sea la última vez, por favor!».

La pareja de Ángel Cristo Jr, entre lágrimas en plató tras la tensa conexión en directo

Tras dar por finalizada la conversación con el concursante del reality de Telecinco, Carlos Sobera se dio cuenta de que Ana, su pareja, estaba realmente afectada. Hasta tal punto que no pudo evitar las lágrimas. Fue entonces cuando el presentador decidió hablar: «Creo que Ángel está pasando por un mal momento personal que se ha llevado a la isla, pero sinceramente, aunque esté molesto, creo que el contenido de la carta a él le hubiera beneficiado conocerlo».

Sin dejar de llorar, Ana se pronunció: «Carlos, de verdad, yo no quiero hablar más de este tema. Ya es suficiente, el daño es muy fuerte». Por si fuera poco, la novia de Ángel Cristo Jr fue mucho más allá: «Esto nada más lo saben los que viven de las puertas para adentro lo que hay y a mí me está costando hoy estar aquí por amor. Yo no quería que él fuera porque psicológicamente yo no le veía bien para enfrentarse a todo esto».