‘La que se avecina’ sorprende con un curioso guiño a ‘Aquí no hay quien viva’: «Uy, qué déjà vu»

La temporada 15 de La que se avecina ya está disponible en la plataforma Prime Video, donde se pueden ver los capítulos en exclusiva meses antes de que se emitan en Telecinco, donde se estrenará, se espera, en la próxima primavera. Si hay un personaje que en esta nueva tanda de capítulos está llamando la atención es el de Menchu, a la que interpreta Loles León. En esta nueva temporada ha conseguido alquilar su casa, pero su inquilina es Rebeca, la abogada que ya vivió en Mirador de Montepinar en el pasado. Como abogada que es, no se lo está poniendo nada fácil a su casera, ya que reclama hasta el más mínimo detalle, provocando que su relación no sea nada buena.

Este reencuentro entre Loles y María supone un auténtico guiño a Aquí no hay quien viva, pues en la serie de Antena 3 ambas tenían una enorme rivalidad, aunque en ella tenían personajes diferentes. En la calle Desengaño ambas eran vecinas, pero Paloma Cuesta y ‘la pija’ no se podían ni ver, por lo que su rivalidad ha provocado los recuerdos de muchos. Pero no es el único detalle que ha llamado la atención de estos capítulos. El personaje de Menchu ha ido convirtiéndose poco a poco al de Concha, una de las vecinas mayores de Aquí no hay quien viva, ya que ella también entra a la casa de su alquilada sin llamar y al grito de «¡Entro, soy Menchu!, algo que hacía la propia Concha con sus alquiladas.

El nuevo detalle que ha llamado la atención a los fans de ‘La que se avecina’

Como ya pasó en Mirador de Montepinar, una de las primeras medidas de Antonio Recio al llegar a la presidencia ha sido dividir el edificio en dos comunidades, enfrentando a los pisos interiores con los exteriores. La propia Menchu acude en compañía de Greta y Victoria Rafaela a la puerta del mayorista para quejarse de su gestión al enterarse de que su escalera paga más que la otra, algo que ocurrido debido a que no han prescindido del portero.

En plena discusión, la marquesa del edificio ha gritado una frase que a muchos seguro que ha resultado familiar: «¡Váyase señor Rancio, váyase!». Es imposible que no recuerde a los fans al mítico «¡Váyase, señor Cuesta, váyase!», que repetía varias veces Emma Penella en cada capítulo contra Juan Cuesta, el recordado José Luis Gil.

Al escucharla, Menchu se ha sorprendido: «Uy, qué déjà vu». Se trata, como no podía ser de otra manera, de una forma de recordar a los fans de AQNHQV las míticas broncas que se producían siempre en las juntas vecinas, aunque en este caso es imposible que se la puedan decir a Gil, que sigue recuperándose del ictus que sufrió.

También hay un guiño a ‘Camera Café’

Otro de los detalles que no han pasado desapercibidos ha sido el momento que Carlos Chamarro, que interpreta a Esteban, ha protagonizado. En un momento dado recibe una llamada cuando está en la oficina, lo que han aprovechado los guionistas para situarle frente a una máquina de café, como hacía años que aparecía cuando era uno de los protagonistas de Camera Café, donde era conocido como Julián Palacios.