‘La que se avecina’: ¿Por qué no emiten un nuevo capítulo hoy, 9 de octubre, en Telecinco?

Este lunes 9 de octubre, Telecinco va a sorprender a todos y cada uno de sus espectadores con un inesperado cambio de programación. De esta forma, no se emitirá ni una nueva entrega de GH VIP 8 Última Hora con Lara Álvarez ni un nuevo capítulo de la temporada 13 de La que se avecina. Y todo para dar paso a un programa especial de Código 10.

Debemos tener en cuenta que el espacio presentado por David Aleman y Nacho Abad se emite, habitualmente, en Cuatro. Pero, en esta ocasión, dará el salto a Telecinco por un motivo muy concreto: una gran exclusiva sobre «el caso del que más se ha hablado en los últimos meses». ¡Casi nada!

Desde que Telecinco tomó esta decisión, no han parado de emitir diversos anuncios sobre esta exclusiva de Código 10 que no va a dejar indiferente a nadie. Eso sí, han evitado dar mucho más detalles al respecto. Nacho Abad, para generar mucha más expectación, aseguró lo siguiente: «Conviene que no os lo perdáis, porque no vais a tener de qué hablar».

🔴🔴🔴 Gran exclusiva de #codigo10 este LUNES en TELECINCO.

Si te lo pierdes, no sabrás de qué hablar el martes. 😉 pic.twitter.com/BDQSgwWNEg — Código 10 (@Codigo10tv) October 6, 2023

David Aleman, por su parte y sin desvelar muchos detalles de la exclusiva, también ha querido pronunciarse sobre este programa especial de Código 10: «Tenemos el testimonio clave del caso del que más se ha hablado en los últimos meses». Pero, ¿sobre qué o quién va a ser esta espectacular exclusiva?

Al no dar muchos datos, solamente que tiene vinculación con un caso del que se ha hablado en los últimos meses, muchos creen que podría tratarse del caso de Daniel Sancho. Recordemos que Código 10 es de los programas que más exclusivas ha compartido al respecto en las últimas semanas.

La decisión de Mediaset con la emisión del especial de Código 10 provoca que hayan prescindido emitir un nuevo programa de GH VIP 8 Última hora con Lara Álvarez y un nuevo capítulo de La que se avecina. Por lo tanto, lejos de que todo quede ahí, el programa de Nacho Abad y David Aleman hará doblete, puesto que el martes los espectadores disfrutarán de otra entrega, aunque esta vez en Cuatro. ¿Qué nos tendrá preparado el equipo de Código 10?