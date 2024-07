‘La Promesa’, capítulo 392: Manuel y Curro, impactados al saber que Jana no está en palacio

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 391 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Vera ha aceptado el propósito de enmienda de Santos. Eso sí, solamente para ser amigos puesto que ella no busca en él ningún tipo de relación sentimental, ni mucho menos. Es hora de marcar ciertas distancias después de todo lo que ha ocurrido entre ellos.

Jana y María Fernández han conseguido reunirse con Pía en la cueva, y va a ser allí donde van a estar un tiempo mientras trata de calmarse la situación con Gregorio. Es hora de ser precavidos y no arriesgarse en exceso para evitar las graves consecuencias. María Antonia se presenta ante Lorenzo como una víctima del Marqués de Luján.

Ricardo empieza a tener serias sospechas sobre Virtudes puesto que ha descubierto su mentira. En cuanto a Martina, vemos cómo está sufriendo un auténtico calvario en el sanatorio, ya que está siendo constantemente sometida a tratamientos verdaderamente terribles que van minando, poco a poco, su voluntad. La relación entre Catalina y Adriano comienza a ser cada vez más distante.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 392 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Curro y Manuel, finalmente, se han enterado de que Jana no se encuentra en palacio. Como no podía ser de otra manera, no solamente se quedan sin palabras sino que, también, muy decepcionados.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Curro tiene un encuentro con el Capitán de la Mata en el que se da cuenta de cómo, a pesar de todo, nada ha cambiado. Además, también se entera de que Martina se encuentra desde hace un tiempo en un manicomio después de que el Conde de Ayala la acusara de haberle envenenado.

Manuel trata por todos los medios de descubrir el motivo por el que su hermana Catalina se encuentra en el hangar. Si hay algo que tiene claro el joven es que no va a parar hasta descubrirlo. Martina, por su parte, por fin puede hablar personalmente con el médico pero, a pesar de los esfuerzos, éste no la cree.

Todo ello mientras Petra descubre que Jana y María Fernández no están donde deberían, por lo que se muestra dispuesta a cargar contra ellas. Por suerte, Rómulo opta por pararle los pies antes de que sea demasiado tarde. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.