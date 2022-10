Post Malone se recupera de su grave accidente: “Me cuesta respirar”

Post Malone continúa recuperándose de su caída. Desde que el artista estadounidense se cayó del escenario en mitad de un concierto su estado de salud no ha vuelto a ser el mismo. Y de esto mismo se ha querido sincerar a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Fue el pasado sábado cuando el músico se cayó por una abertura del escenario mientras actuaba en el Enterprise Center en St. Louis. De inmediato, sufrió un fuerte dolor en el pecho, no obstante tras un breve descanso decidió volver al escenario y terminar a el concierto.

Tras ser trasladado al hospital, donde vieron que el artista tenía sus costillas magulladas, el músico tuvo que volver recientemente de nuevo al hospital, y finalmente se ha visto obligado a cancelar su próximo concierto, que iba a realizarse en Boston.

Después de experimentar problemas respiratorios y un dolor punzante en el pecho, los médicos le han aconsejado descansar y estar en absoluto reposo. De esta forma, Post Malone ha emitido un comunicado en el que expresa que el dolor que siente le impide retomar de momento su calendario de conciertos.

«En la gira, normalmente me despierto alrededor de las cuatro en punto, y hoy me desperté con los sonidos del lado derecho de mi cuerpo. Me sentí tan bien anoche, pero hoy me sentí tan diferente a lo que se había sentido antes. Estoy teniendo un momento muy difícil respirar, y hay como un dolor punzante cada vez que respiro o me muevo», comienza a explicar el artista en el comunicado.

«Estamos en el hospital ahora, pero con este dolor, no puedo hacer el show esta noche. Lo siento tanto, maldita sea. Las entradas de todos para el show de esta noche serán válidas para la reprogramación que estamos planeando ahora mismo. Una vez más, lo siento mucho, os quiero tanto. Me siento fatal, pero prometo que voy a compensaros esto. Te quiero Boston, te veré pronto. Lo siento mucho. Con amor, Austy», concluye el comunicado publicado en las redes sociales del artista.