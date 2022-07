Post Malone y Doja Cat sorprenden con el estreno de ‘I Like You’

Doja Cat y Post Malone han unido sus voces en una de las colaboraciones más potentes del verano. Ambos artistas sorprendieron a sus fans al unir sus voces en I Like You, una espectacular fusión de sus voces y de sus estilos musicales, que como era de esperar, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales.

I Like You ya es todo un éxito a nivel mundial, las cifras lo avalan. Y es que los más de tres millones de reproducciones que acumula el videoclip desde su reciente estreno en YouTube, dejan claro que esta canción se ha convertido en una de los temas que más sonarán a lo largo de todo el verano.

Por otro lado, se trata de una colaboración muy especial por muchos motivos. Entre ellos, porque implica el regreso a la música de ambos artistas. Dos regresos que se han producido por dos motivos muy diferentes, pero que aun así, son igual de especiales, pues sus fans tenían muchas ganas de volver a escucharles.

New vid rocks. Post Malone is extremely sweet and rad. Child i love you you fuckin killed it.

— fart ass (@DojaCat) July 25, 2022