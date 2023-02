Pink vuelve con ‘Trustfall’, su nuevo álbum de estudio

La espera ha terminado: Pink está de vuelta con un nuevo disco. El pasado viernes 17 de febrero vio la luz Trustfall, su nuevo disco. Un trabajo discográfico en el que la aclamada artista estadounidense ha estado trabajando mucho tiempo, y que finalmente ha visto la luz.

Hace tan solo unas semanas, la artista estadounidense cumplió con su promesa y desveló la lista de las 13 canciones que conformarán Trustfall. Además, en el mismo anuncio también desvelaba las colaboraciones que habría en el disco, generando una gran expectación.

Tras el lanzamiento de su nuevo disco, se comprueba como una vez más la artista estadounidense ha vuelto salir de su zona de confort. En este disco, presenta colaboraciones tan dispares con artistas como The Lumineers, Chris Stapleton y First Aid Kit, que han tenido una gran acogida.

It’s finally time!! My #TRUSTFALL release party is here ✨ Tune into the livestream at Edge NYC where my friend Cody Rigsby will be the host of the night 🎤 https://t.co/ssqy5XZF9F https://t.co/Mzu1F1QXMT

— P!nk (@Pink) February 17, 2023