Pink presenta ‘Trustfall’, la canción que da nombre a su nuevo álbum de estudio

El disco de Pink cada vez está más cerca de ver la luz, la cantante ha anunciado que estará disponible a partir del próximo 17 de febrero y para hacer la espera más corta, ha presentado Trustfall, canción que será single del disco y que llevará su nombre. Anteriormente sus fans ya pudieron escuchar algunos avances de este como la canción Never gonna not dance again, que formará parte de este emocionante proyecto.

La artista llevaba desde el año 2019 sin sacar disco, el anterior HB20 tuvo mucho éxito y sus seguidores ya estaban impacientes por tener nuevas noticias. En el videoclip de Trustfall aparece ella subida en el tejado de una casa, acompañando un tema uy alegre y festivo que al escucharlo no puedes evitar dejar de bailar.

TRUSTFALL | Feb 17 | Pre-order my new album now 💜 https://t.co/ssqy5XZF9F pic.twitter.com/IGomotOhw6

Hace unos días publicaba en sus redes sociales lo feliz que se encuentra de poder anunciar que su single ya estaba disponible:» ¡¡¡Vídeo oficial de TRUSTFALL ya disponible!!! Estoy ENAMORADA de esta pieza de brillantez… Y me siento muy afortunada de haber colaborado de nuevo con la incomparable Georgia Hudson, quien creo que es un genio absoluto y nada en su propio hermoso estanque… PON SU ESPÍRITU EN MI CUERPO. ESO VALE LA PENA ENAMORARSE”, escribía la cantante en su Instagram.

Pink siempre se ha mostrado muy cercana con las causas sociales, hace unos meses se subía al escenario de la gala de los MTV AMA para homenajear a la actriz y cantante fallecida Olivia Newton John, cantante Hopelessly devoted to you, tema de la película Grease que tantos buenos momentos ha dado. Tengo el honor de celebrar la vida de una leyenda, que se fue demasiado pronto, Olivia Newton-John. Ella era un icono con una hermosa voz y una presencia aún más grande, siempre amable. Estoy deseando honrarla esta noche», expresaba

#AMAs performer @Pink will take the stage for a second time at this year’s show for a moving performance dedicated to the inspirational life and career of @olivianj 💗

See this special tribute SUNDAY at 8/7c on @ABCNetwork 💫 pic.twitter.com/R4VkRwzi2h

— American Music Awards (@AMAs) November 16, 2022