Pink realizará un homenaje a Olivia Newton-John durante su actuación en los AMAs 2022

Este domingo tendrán lugar los American Music Awards (AMAs) 2022. Una de las galas de premios de música más icónicas Estados Unidos, donde, un año más se volverán a subir grandes artistas al escenario del Microsoft Theatre de Los Ángeles. Entre ellos, destaca Pink con una de las actuaciones más emotivas de la noche.

Tras confirmarse su presencia en la gala de los AMAs 2022, esta semana se ha conocido que Pink realizará durante su actuación un homenaje a la cantante y actriz Olivia Newton-John, quien falleció el pasado mes de agosto tras una larga batalla contra el cáncer.

La artista estadounidense se subirá al escenario de estos premios por segunda vez. Lo hará con una actuación dedicada a la vida y a la carrera de Olivia Newton-John, ganadora en diez ocasiones de un American Music Award.

Guess who’s hitting the @AMAs stage?! Get out your dancing shoes! 🛼 Sunday 11/20 at 8/7c on @ABCNetwork #AMAs #NGNDA pic.twitter.com/7D1kMjQbfP

La actuación de Pink en los AMAs 2022 se suma a las actuaciones previamente anunciadas, de artistas de la talla de Anitta, Ari Lennox, Bebe Rexha, Charlie Puth, David Guetta, Dove Cameron, GloRilla, Lil Baby y Stevie Wonder, que se subirán al escenario para sorprender a todos los presentes.

Cabe destacar que este año, el ganador del premio Icon, Lionel Richie, recibirá un conmovedor tributo sobre el escenario por parte de nada más y nada menos que Stevie Wonder, Charlie Puth y Ari Lennox.

Otro de los momentos más esperados de la gala de los American Music Awards de este año, que serán presentados por Wayne Brady y cuyas votaciones se cerraron este mismo martes.

✨ The #AMAs are ONE WEEK AWAY ✨

Check back tomorrow morning for additional performer announcements 🎤

Wanna be there in person ⁉️ Get tickets here 👉 https://t.co/c88VLInacJ pic.twitter.com/UmQ8js2d5n

— American Music Awards (@AMAs) November 14, 2022