Pink ha vuelto por todo lo alto. La artista estadounidense ha pasado página de su etapa de publicar canciones improvisadas y ha iniciado una nueva era, que promete dar mucho que hablar, y que corresponde a su próximo álbum de estudio.

De esta forma, la artista estadounidense egresa con una canción producida nada menos que por Max Martin y Shellback, un dúo al que pertenecen grandes éxitos del pop tales como la icónica canción 22 de Taylor Swift o So What de la propia Pink.

El nuevo single de Pink, bajo el nombre de Never Gonna Not Dance Again es además una canción disco-pop, que ha conquistado a sus fans desde su primera escucha, siendo todo un éxito en todas las plataformas digitales a nivel internacional.

El lanzamiento de la canción va acompañado de su divertido vídeo musical, codirigido por Pink y el dúo creativo Nick Florez & RJ Durell. Ambientado en una tienda de comestibles, el vídeo muestra a la artista bailando y patinando por los pasillos, acompañada por un colorido reparto de personajes y de una divertida interacción con todos ello.

«Disculpe, ¿le gustaría probar una muestra gratis? ¡Son picantes como la…», dice la artista en el videoclip mientras masca chicle y maneja la estación de muestras para su línea de bocadillos crujientes en el pasillo de productos. Mientras que la divertida parte promocional es parte de la configuración de Never Gonna Not Dance Again, que fue producida por los ganadores del Grammy Max Martin y Shellback, quienes coescribieron la canción con Pink.

Por otro lado, la canción de la artista estadounidense se describe en un comunicado como «una oda eufórica y alegre a bailar a través de los tiempos difíciles».