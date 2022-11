Pink emociona con su homenaje a Olivia Newton John en los AMAs

Pink protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala de los AMAs (American Music Awards) 2022. La artista estadounidense fue la encargada del homenaje a Olivia Newton John, dejando sin palabras a todos los presentes con una interpretación magistral de Hopelessly devoted to you, de la película Grease.

La artista estadounidense se subió al escenario de estos premios por segunda vez. Y lo hizo con una impecable actuación dedicada a la vida y a la carrera de Olivia Newton-John, ganadora en diez ocasiones de un American Music Award.

Vestida con un mono de pedrería y plumas Pink hizo suya la canción, enmudeciendo al Teatro Microsoft de Los Angeles. Un precioso tributo a la actriz y cantante, que se convirtió en uno de los momentos más especiales de la noche.

A beautiful tribute to Olivia Newton-John from @Pink💘 The #AMAs are LIVE on ABC, tune in. 👀 pic.twitter.com/ePwIGOQLVQ — American Music Awards (@AMAs) November 21, 2022

“Tengo el honor de celebrar la vida de una leyenda, que se fue demasiado pronto, Olivia Newton-John», anunció la artista estadounidense a través de sus redes sociales días antes de su actuación, que se convirtió en una de las más aplaudidas de la ceremonia de premios de este año.

«Ella era un icono con una hermosa voz y una presencia aún más grande, siempre amable. Estoy deseando honrarla esta noche», señaló Pink sobre la actriz y cantante fallecida el pasado mes de agosto a los 73 años de edad, después de una larga batalla contra en cáncer.

Por otro lado, antes del homenaje a Olivia Newton John, Pink interpretó Never Gonna Not Dance Again, su nuevo single. La artista entró al escenario subida en unos patines, protagonizando una actuación llena de luces y color, trasladando la energía del videoclip al escenario de los AMAs.