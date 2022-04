Paz Padilla ha vuelto a pronunciarse sobre su salida de ‘Sálvame’. La cómica ha realizado un repaso tanto a su vida sentimental como profesional en ‘Las tres puertas’, programa de La 1 de Televisión Española presentado por María Casado.

La gaditana fue la segunda invitada del formato en La 1, tras tomar el testigo de Luz Casal. La presentadora se mostró muy conectada con la humorista ya que se conocían previamente. A lo largo de la entrevista, la andaluza se abrió en canal y estuvo hablando sobre cómo ha llevado la fama o la trágica muerte de su marido.

Paz Padilla ha explicado que todo en esta vida pasa por algún motivo. «Yo he sido tremendamente feliz con mi Antonio, con mi madre y con muchos amigos que ya no están. Aquí hemos venido a perderlo todo. No tengo miedo a la muerte y no tengo miedo a la vida», comenta la cómica. «Creo que hay una energía que nos mueve y que es superior a nosotros, cuando estás muy segura de ti y muy tranquila con tu vida, no tienes miedo», dice la actriz.

Tras su reciente despedido en ‘Sálvame’, la gaditana ha aclarado su situación y que hay vida después de la televisión. «Es donde hay vida, soy tremendamente feliz, estoy muy feliz, muchas veces no te das cuenta y eres muy esclavo del trabajo y el tiempo pasa… pasa igual para Reyes, como para pastores. Mis amigos se alegraron mucho», explica la andaluza.

Por otro lado, la entrevistada ha estado reflexionando sobre su sentido del humor y comentó que se está perdiendo precisamente por la gente políticamente correcta. Sin embargo, la actriz agradeció a la sociedad este avance en muchos aspectos.