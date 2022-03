Desde el despido de Paz Padilla de ‘Sálvame’, la presentadora de televisión ya ha acudido dos veces distintas a un plató de televisión. Primero lo hizo en ‘Tot es mou’ de TV3 donde afirmó tener la “conciencia tranquila” y este fin de semana escogió ‘Preguntes Freqüents’ de la misma cadena para abrirse más en canal sobre lo ocurrido y dar así más detalles.

La sorpresa que se llevó el público es que la de Cádiz tuviese palabras de agradecimiento para la que fue su cadena de televisión durante 13 años y la que le aportó trabajo. “En ‘Sálvame’ he aprendido muchísimo y solo puedo agradecer a Mediaset que me haya dado estos 13 años en los que creo que he crecido mucho profesional y personalmente. En Sálvame no hay guion, lo que se sucede, sucede», señaló la también actriz a la presentadora Laura Rosel.

“Vivim a Eurodisney fins que la vida ens dona una hòstia” @pazpadilla, actriu, humorista i presentadora #FAQSturaTV3 ▶ https://t.co/f6yIGK2Agk pic.twitter.com/2eiExRHzJ8 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) March 12, 2022

«Cuando trabajas con la verdad aprendes a entender, a tener paciencia, a tener compasión, a amar… He aprendido muchísimo», hizo hincapié la gaditana. «No me va a faltar el trabajo. Me da igual ser presentadora o fregar. Lo único que tengo claro es que voy a trabajar donde sea feliz. Hoy por hoy lo soy en el teatro», indicó sobre lo que será su vida ahora en el mundo laboral.

Tras hacer un recorrido por su vida, confirmó sentirse muy tranquila en la actualidad. «Mi vida me gusta mucho y estoy rodeada de amor. Hay que frenar en la vida para preguntarnos qué es lo quiero, dónde estoy. ¿Estoy en el lugar que me corresponde?», confirmó la presentadora. Si Paz Padilla va a regresar a algún programa de Mediaset, aunque sea solo para acudir como visitante, es toda una incógnita. No obstante, en los capítulos de ‘La que se avecina’ de la temporada 12 seguirá apareciendo, por lo que su rostro seguirá en Telecinco.