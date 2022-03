El pasado 8 de Marzo, con motivo del Día de la Mujer, Rocío Carrasco organizó un concierto en homenaje a su madre, Rocío Jurado, al que asistieron muchas invitadas. Entre ellas Carlota Corredera, quien se pronunció por primera vez sobre el despido de Paz Padilla.

Durante el photocall del concierto, la presentadora de ‘Sálvame’ se pronunció sobre el despido de su compañera: «No puedo opinar sobre un despido de una compañera. Sobre todo porque no tengo ni idea de lo que ha sucedido porque no he hablado con ella. Empecé con ella. La primera directora que tuvo Paz fui yo. Tengo una relación súper buena con ella a pesar de todo lo que se ha dicho», expresó la presentadora.

Paz Padilla, al parecer ha confesado que se ha sentido humillada por sus compañeros, ya que ninguno de ellos la llamó después de su marcha, para saber cómo estaba. «No he hablado con ella. He tenido conversaciones con ella que no tenían que ver con su situación laboral», declaró Carlota Corredera.

El concierto en homenaje a Rocío Jurado desde dentro: de los nervios de Rocío Carrasco a los ensayos de las cantantes https://t.co/J1TGi8ynwR — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 8, 2022

«Hemos hablado de otras cosas. En algo así, no tengo ningún problema en llamarla. El otro día pensé: «Tengo que llamarla», pero no encuentras el momento», comentaba la presentadora en relación al despido de su compañera.

Además, Carlota Corredera quiso dejar muy claro que a pesar de todo lo que se ha dicho durante las últimas semanas, Paz Padilla: «Es una curranta y es una nueva etapa para ella. Me quedo con mil momentos que he vivido con ella en ‘Sálvame’», recalcó.

Carlota también comentó como se encontraba Rocío Carrasco ante el concierto: «Está muy nerviosa, está muy emocionada. Son muchos meses de curro, pero cuando has sentido un rechazo social que posiblemente en su cabeza fuese más de lo que realmente había, por desconocimiento…. Que de repente quieras hacer un homenaje a tu madre y que la gente responda y que haya artistas que quieren cantar por su madre tiene que ser un subidón. Deseo que salga todo muy bien y todo muy bonito», reveló al ser preguntada por la hija de Rocío Jurado.