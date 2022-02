El futuro de Paz Padilla en ‘Sálvame’ está en el aire, y es que, no se ha reincorporado a su puesto de trabajo después de que protagonizara un fuerte enfrentamiento con Belén Esteban el pasado mes de enero, suceso ante el que la gaditana decidió abandonar el plató.

Fuera de intervenir mediante un comunicado, una persona de su entorno ha hablado con ‘El Español’ sobre cómo se encuentra la presentadora: “Se vio profundamente desamparada y muy impotente ante una mentira” se explicó al citado medio. Además, quiso hacer hincapié ante el desconocimiento de las palabras que le dedicaron algunos de sus compañeros: “No fueron conscientes de lo que dieron a entender esa tarde, y el daño público que se le podría haber hecho. Lo dicho, dicho queda”.

El origen del conflicto entre ambas colaboradoras se originó por una serie de suposiciones por parte de Belén Esteban, las cuales daban a entender que la presentadora es una antivacunas.

Al final va a resultar que la más sensata en Tele 5 va a ser Belén Esteban que es la única capaz de cantarle las 40 a la negacionista Paz Padilla👇 pic.twitter.com/BHVAGWQcNf — Pepitochapulin (@PepitoChapulin) January 21, 2022

Unas palabras que han molestado y mucho a la humorista, ya que considera que no puede evitar sentirse molesta y dolida por esas palabras: “No se la ha tratado con el respeto que merece, no ya por ser presentadora, sino como persona” confesaba tras el suceso.

Prueba de lo molesta que se encuentra Paz Padilla, es que ha dejado de seguir en redes sociales a sus compañeras, Belén Esteban y María Patiño, quienes declararon no estar de acuerdo con ella. Por el momento, el conocido programa ha encontrado una sustituta para acompañar a Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, la elegida es Adela González.

La presentadora no se ha pronunciado acerca de su situación laboral. Sin embargo, la posibilidad de no volver a ‘Sálvame’ no supondría un gran escollo para la economía de la gaditana. Y es que, más allá del trabajo que hasta el momento ejercía en Telecinco, cuenta con una red de negocios alternos a la televisión, vamos que estamos ante una empresaria con mucho olfato.

Más allá de los negocios, de los seguidores y de las marcas que la patrocinen esperemos que, decida lo que decida, siga teniendo el mismo éxito.