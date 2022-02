Hace casi dos semanas que Paz Padilla no pisa el plató de ‘Sálvame’. La presentadora abandonó el programa bruscamente tras un fuerte desencuentro con Belén Esteban, No obstante, en ese momento nadie se imaginaba que su marcha sería indefinida, pues parece que de momento no tiene ninguna intención de volver al programa.

Actualmente Paz Padilla se encuentra inmersa en la representación de su obra ‘El humor de mi vida’, que se encuentra de gira por toda España. Un proyecto que nació tras el éxito del libro con el mismo nombre, y que se ha convertido en una vía de escape de la gaditana.

Tal y como ella misma ha escrito en sus redes sociales, esta función “es lo que me llena de verdad el alma”. Un mensaje que muchos se han tomado como una especie de ‘zasca’ a ‘Sálvame’, después de lo ocurrido en el último programa en el que estuvo presente.

Desde que Paz Padilla salió por la puerta del programa de La Fábrica de la Tele no ha vuelto a aparecer por los estudios de Mediaset. Actualmente se encuentra de gira por toda España para la promoción de su obra ‘El humor de mi vida’, y no tiene intención de regresar a Telecinco.

Por otra parte, se encuentra muy ilusionada con su nueva casa. La presentadora se ha comprado un piso de casi un millón de euros en su Cádiz natal. Un proyecto que ha podido llevar a cabo después de mucho trabajo, y que se ha convertido en su lugar de refugio y desconexión.

En cuanto a ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez está siendo el encargado de “sustituir” a Paz Padilla, hasta las siete de la tarde que es cuando se tiene que marchar para representar su obra ‘Desmontando a Séneca’, siendo sustituido en ese momento por Kiko Hernández. De momento, el futuro de Paz Padilla en Telecinco está en el aire.