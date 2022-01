Belén Esteban confiesa que ha vetado a algunos de sus compañeros de ‘Sálvame’. La colaboradora del programa ha reconocido que ha pedido a sus directores no coincidir con algunos trabajadores.

La de Paracuellos lleva más de diez años sentándose en diversos platós de la cadena, lo que le ha otorgado ciertos privilegios. Este miércoles, la madrileña ha afirmado en el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez que ha vetado a alguno de sus compañeros de Telecinco.

Este suceso ha ocurrido después del duro enfrentamiento entre Anabel Pantoja y Marta Riesco. Mientras el presentador intentaba mantener la calma entre ambas, el catalán le ha propuesto una oferta a la periodista. “Ya estás tardando en venirte a trabajar con nosotros”, comentó el actor.

En ese momento, se incorporó a la tertulia Belén Esteban y ha confesado que no tendría ningún problema en trabajar con ella. “Yo no soy nadie para decir que aquí no venga a trabajar nadie”, aseguró la madrileña.

Sin embargo, la de Paracuellos ha explicado que, aunque no haya vetado a nadie, sí ha impuesto condiciones para que pudieran acudir al programa. “Yo le he dicho a mis directores que hay gente con la que no quiero coincidir en el plató. El día que esas personas vienen a mí que no me pongan”, confesó la colaboradora.

Aunque Belén Esteban no ha dicho de quién se trata, todo parece apuntar hacia Paz Padilla después de la fuerte discusión que mantuvieron en ‘Sálvame’ hace tan solo unos días.

Todo ello se produjo por las afirmaciones de la cómica respecto a las vacunas y el coronavirus. La tertuliana, por su parte, es fiel defensora de la vacunación y cree que ha salvado muchas dudas. Sin embargo, la gaditana ha dudado en varias ocasiones en el plató del programa de Telecinco sobre la eficacia e importancia de ellas.