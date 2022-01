Este jueves se vivió una tarde muy complicada en ‘Sálvame’. El polémico vídeo de Paz Padilla con Anne Igartiburu y María del Monte sigue dando mucho que hablar. La postura de la presentadora sobre las vacunas contra el Coronavirus fue muy criticada, y una de las más críticas con ella fue su compañera Belén Esteban.

Presentadora y colaboradora se volvieron a ver las caras este jueves en el plató del programa y como era de esperar, la tensión estalló entre ellas. Tanto es así que, finalmente, Paz Padilla terminó abandonando el plató, visiblemente superada por la situación.

Belén Esteban fue la primera en tomar la palabra: «Te respeto, pero es verdad que me pareció innecesario tu mensaje. Yo lo que he dicho lo sigo pensando igual», expresó la colaboradora, sin ser consciente de la que se iba a formar en el plató.

«Hemos sido víctimas de los haters. Yo estuve hablando con Igartiburu y María del Monte sobre que Obregón no podía dar las campanadas, lo cual me dio mucha pena. Estábamos hablando de cómo ella se había infectado y tal. Fue una conversación de mucho tiempo. Extrajeron un trocito en la que yo explicaba que no entendía el que, estando vacunada, te infectaras. Me lo preguntaba María del Monte», expresó Paz Padilla.

Y añadió: «Entonces yo decía que, aunque tuvieras las vacunas, no servía para nada en el sentido de que te infectabas del virus nuevo. No he dicho ninguna barbaridad. Por mucho que tengas las vacunas, yo decía que la gente no se relajara por el hecho de que tuviera pasaporte Covid. No soy negacionista ni antivacunas. De hecho, en la misma conversación lo digo».

¡Pues ya se ha liado! Paz Padilla abandona el plató de #yoveosalvame después de enfrentarse a Belén Esteban pic.twitter.com/lnqaA726AI — telemagazine (@telemgzn) January 20, 2022

Sin embargo, Belén Esteban no se creyó sus palabras: «No me creo lo que me estás diciendo. Te respeto, pero no me lo creo. Creo que has metido la pata hasta dentro, y no sabes cómo cambiarlo. Pero no quiero una guerra contigo».

Visiblemente alterada, Paz Padilla sentenció la conversación asegurando que: «Yo creo que te has pasado. Salir de esta historia diciendo que yo miento… Si quieres vamos a un juzgado y ponemos las pruebas».

«¡Oye, mira, la que te has metido eres tú haciendo ese vídeo! A mí no me eches ahora la culpa. Y las caras de Anne y María del Monte eran un poema», estalló Belén Esteban, provocando que Paz Padilla se quitara el micrófono y abandonara el plató diciendo «Paso». De esta forma, Kiko Hernández se convirtió en el presentador de la tarde por sorpresa.