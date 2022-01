Belén Esteban responde a las declaraciones de Paz Padilla sobre las vacunas contra el Coronavirus. La colaboradora en ‘Sálvame’ ha tachado a la humorista gaditana de irresponsable.

El directo de Instagram de Paz Padilla sigue generando polémicas por los comentarios de la humorista. «Las vacunas no sirven para nada» o «la vacuna es una proteína que te meten la ‘spider’, que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de ‘Luján’ y el bicho ha mutado y ahora tenemos la ‘oritron’» son algunas de las afirmaciones de la cómica.

Belén Esteban se ha mostrado contundente ante las polémicas declaraciones de Paz Padilla sobre las vacunas contra el covid 💥 #yoveosalvame https://t.co/z9aqayfBBR — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 17, 2022

Estas declaraciones se extendieron a través de las redes sociales generando risa e indignación. Belén Esteban se ha mostrado contundente en el estreno de ‘Sálvame Lemon Tea’ ante las polémicas declaraciones de Paz Padilla sobre las vacunas contra el COVID-19. La colaboradora, por su parte, vive muy de cerca la crisis pandémica dada la profesión de su marido y siendo ella persona de riesgo. «Es una irresponsable», ha asegurado la tertuliana.

Durante el programa, la de Paracuellos ha querido dar su opinión sobre las palabras de la presentadora. «Con el tirón que tiene ella en televisión y en redes, para empezar, debería aprender cómo se llaman las variantes. Me parece vergonzoso. Hay que creer en la ciencia. Lo he vivido en primera persona, por mi marido, y por gente cercana», reconoció.

«El problema es que creo que está mal informada», ha añadido Belén Esteban. Paz Padilla se puso en contacto con la colaboradora en cuanto supo que le estaba dando caña por redes sociales. La tertuliana ha asegurado que «me llamó, pero no le cogí el teléfono porque estaba muy calentita y sabéis como soy, pero yo no voy en contra de Paz».