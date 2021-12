A tan solo unos días de presentar las Campanadas en Mediaset con Carlos Sobera, Paz Padilla se ha convertido en protagonista por unas polémicas declaraciones. Entre otras cuestiones, la gaditana ha asegurado que “las vacunas no sirven para nada”. Muchos son los compañeros que le han dado un toque de atención y, entre ellos, se encuentra Belén Esteban.

No es ningún secreto que este tipo de discursos son realmente peligrosos, ya que fomentan que la gente no se vacune y lo hacen con información que no es del todo correcta. A tal punto ha llegado la cosa que muchos no han dudado en comparar a la actriz de ‘La que se avecina’ con Miguel Bosé. Debemos recordar que el artista suele aprovechar cada ocasión que se le presenta para hacer gala de su negacionismo.

Lo cierto es que Belén Esteban, compañera de Paz Padilla en el programa ‘Sálvame’, no ha tardado en reaccionar a estas declaraciones. Lo ha hecho a través de unas historias en su perfil de Instagram. De esta manera, no solamente compartía el polémico vídeo sino que daba su opinión al respecto.

Belén Esteban sobre las palabras sobre el Covid de Paz Padilla en la videollamada con Anne Igartiburu y María del Monte. Chapó Belén. Chapó. pic.twitter.com/o6YzDFYrSb — M 📺 (@casasola_89) December 30, 2021

“Hay cosas innecesarias y esta es una de ellas”, comentó Belén Esteban. Por si fuera poco, añadió algo que repite continuamente en su programa: “Nos tenemos que vacunar”. Así pues, la colaboradora ha dejado muy claro que no está para nada de acuerdo con las palabras de la presentadora de las Campanadas en Mediaset.

En ese directo en Instagram con María del Monte y Anne Igartiburu, Paz Padilla hizo una sorprendente confesión. Y es que se había contagiado de Coronavirus antes de que llegara Nochebuena. Eso sí, esta situación no va a afectar a sus planes de dar la bienvenida al 2022 desde Vejer de la Frontera junto a Carlos Sobera.

“Me quedé sin Navidades, yo y mis hermanos”, confesó la gaditana. Por si fuera poco, quiso aprovechar la ocasión para sincerarse con sus compañeras: “Ha sido un año muy triste. Faltaba mi madre y era un año que podíamos estar todos los hermanos juntos, ya que el año pasado lo pasamos separados por culpa del coronavirus. ¡Pero este año, otra vez!”. A pesar de todo, es más que evidente que estas declaraciones han afectado, en mayor o menor medida, a la imagen pública de la presentadora de ‘Sálvame’.