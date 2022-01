Belén Esteban ha matizado respecto a su retirada de televisión. La colaboradora confesó en el programa que su marcha no estaba muy lejos de producirse.

La de Paracuellos se sentó este fin de semana en ‘Sábado Deluxe’. En él, la tertuliana se planteó abandonar el programa de las tardes de Telecinco. “Si no lo he hecho, ha sido por mi marido y mi hija, porque a ella le encanta ‘Sálvame’. Le encanta ver que no estoy en casa, decía la princesa del pueblo.

“Belén Rodríguez y Antonio Rossi saben que este año he estado a punto de irme. No quiero decir que me vaya ya, pero a mí me queda poco. Yo el día que me vaya de la tele, me voy de la tele”, explicó la colaboradora.

Belén Esteban, sobre su posible marcha de la televisión: «No me voy a ir ya mismo, pero llevo muchos años y voy pensando en mi futuro y en muchas cosas” https://t.co/UomGW286li — Telecinco (@telecincoes) January 24, 2022

Sin embargo, la razón que ha hecho a la tertuliana cambiar de opinión ha sido su entorno. “Mi familia, porque soy una mujer que la casa se me cae encima, para 20 o 25 días bien, pero el día 26 estoy que me tiro por la ventana”, ha comentado la de Paracuellos.

Sin embargo, Belén Esteban ha matizado sus palabras respecto a su marcha, pero ha asegurado que no fueron fruto de un arrebato. La princesa del pueblo ha reiterado en ‘Sálvame Lemon Tea’ su postura. “No me voy a ir ya mismo, pero llevo muchos años en televisión y ya pues a ver vas pensando en tu futuro y en muchas cosas”.

«Pero no será en estos meses, de hecho, acabo de renovar con La Fábrica de la Tele, en la que llevo 12 años. Por lo que menos he discutido con mis jefes es por dinero. Me siento valorada y bien pagada, tengo un trabajo que me gusta y estoy muy bien», argumentaba la tertuliana.