Marta Riesco se enfrenta a Anabel Pantoja y la reportera anuncia que la ha denunciado. Las dos mujeres protagonizaron un tenso enfrentamiento en ‘Sálvame’ en el que se cruzaron graves acusaciones.

La reciente relación de la periodista con Antonio David Flores la ha colocado en el centro de la prensa del corazón y está siendo objeto de múltiples polémicas. La última de ellas ha sido contra la sobrina de Isabel Pantoja, a la que le asegura haberle puesto una demanda.

Marta Riesco se enfrenta en directo a Anabel Pantoja y anuncia a una demanda: «¡Tú al banquillo, como tu tía!» https://t.co/XQVf8DEWFs — Telecinco (@telecincoes) January 25, 2022

«Tengo ganas de verme contigo en los juzgados», le ha espetado la reportera en una conexión con ‘Sálvame’. Marta Riesco se pronunció sobre unas declaraciones hechas en el programa por las que asegura haber recibido amenazas tras narrar el episodio que supuestamente sucedió en Cantora entre dos mujeres un 31 de diciembre.

«Con personas como ella no hablo. Lo que has dicho vas a tener que decirlo delante del juez. Voy a ir por lo civil y por lo penal contra Anabel Pantoja», ha añadido la periodista. Jorge Javier Vázquez ha querido mediar entre las dos, pero la novia del ex guardia civil tenía las cosas muy claras.

Marta Riesco a Anabel Pantoja: “Te voy a sentar en el banquillo como a tu tía” 😱#riescoderuptura — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 25, 2022

«No hay manera de que no lleguemos a juicio. Son muchos años haciendo daño. Ella se cree que hace gracia, pero cuando le dices algo, se va llorando de plató. Tú al banquillo como tu tía». Esa frase de Marta Riesco dejó al plató en silencio unos segundos, pero la sobrina de Isabel Pantoja se ha defendido con uñas y dientes.

«Que te hayas comido los langostinos y la ensaladilla rusa y luego decir de mi tía y el banquillo. Marta Riesco tuvo que pedir perdón a mi tía por lo que le hizo en Cantora en Nochevieja», ha sentenciado Anabel Pantoja, que seguía muy alterada por el anuncio de la demanda.