Anabel Pantoja ha dado un golpe sobre la mesa. La colaboradora de ‘Sálvame’ se ha cansado de la actitud de Marta Riesco desde que salió a la luz su relación con Antonio David Flores, y ha cargado duramente contra la reportera.

Tras unos meses de descanso que le han venido muy bien, la colaboradora de ‘Sálvame’, ha vuelto al programa de Telecinco completamente renovada y no se ha quedado callada en torno a esta polémica, dejando clara su opinión en torno hacia la relación de Marta Riesco y Antonio David Flores.

De esta forma, Anabel Pantoja no quiere tener a Marta Riesco al lado por las insinuaciones que hizo sobre su marido Omar Sánchez: «Estuvo contando cosas muy feas de mi marido por los pasillos, como que él tonteó con otras, cosa que no es verdad», explicó la colaboradora.

De esta forma, Anabel Pantoja ha seguido los pasos de su prima, Isa Pantoja que lleva más de un año sin hablarse con Marta Riesco y así va a seguir tal y como ella misma explicó en su momento en ‘El programa de Ana Rosa’: «Empecé a desconfiar de ella y así no se puede ser amiga, y más trabajando con ella, si desconfías de esa persona. Por eso nos distanciamos», una actitud con la que Rocío Flores está totalmente de acuerdo.

Y es que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores también ha marcado distancias con la novia de su padre desde que salió a la luz su relación sentimental, y no cree que deba mantener ninguna conversación con ella: «Creo que ella respetará mis tiempos y yo respetaré otras cosas. No quiero hablar ahora con ella, no me veo capacitada no tengo ganas, no quiero saber nada».