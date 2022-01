Rosa Benito se enfrenta a Marta Riesco para defender a Rocío Carrasco. La colaboradora defendió a su sobrina de las insinuaciones de la periodista respecto al pago de la pensión alimenticia.

La cuñada de Rocío Jurado paró los pies a Marta Riesco y no dudó en enfrentarse a ella para defender a su sobrina. La periodista estaba hablando sobre el juicio de la hija de Rocío Jurado por no pagar la pensión de su hijo, sin embargo, Rosa Benito zanjó en seco sus palabras.

«No te voy a permitir que le eches la culpa a Rocío Carrasco porque hace años, Antonio David Flores, no mandaba la pensión de su hijo. Por ahí no vayas. Aquí, si acaso, hay dos culpables y quien lo está pagando es un niño”, comentó la malagueña.

Marta Riesco comenzaba su alegato diciendo que «nada, simplemente, sobre el proceso del impago de la pensión por parte de Rocío Carrasco, fue algo que este verano Rocío tuvo que ir a declarar, recordemos que lleva desde el verano de 2018 sin pasar la pensión de alimentos a su hijo David Flores», dijo la periodista en ‘Ya son las ocho’.

«Rocío Carrasco en el juzgado no quiso declarar porque no está pagando esta pensión a su hijo. De momento, el proceso está abierto y sí que es cierto que el juez vio indicios de criminalidad en el proceso respecto a Rocío Carrasco. No hay avances desde verano», comentó Marta Riesco.

Rosa Benito, al escuchar estas palabras, brotó contra la periodista. «No te voy a permitir que le eches la culpa a Rocío Carrasco, cuando ese niño lleva cinco años viviendo con su padre y anteriormente, cuando ha vivido con su madre, el que no pasaba la pensión era Antonio David», alegó la colaboradora. «No, no, no, es que por ahí no vayas, vamos. Aquí hay dos culpables por un niño», argumentó la colaboradora muy indignada.