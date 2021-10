Rosa Benito ha vuelto al trabajo. Tras unas merecidas vacaciones, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ya está de vuelta en el programa, con las pilas totalmente cargadas. De esta forma, la colaboradora ha respondido a todo que ha ocurrido durante su ausencia televisiva.

A pesar de que durante las vacaciones ha conseguido desconectar, de alguna forma ha estado muy pendiente de todo lo que ha pasado en su ausencia y ha reconocido que debido al ingreso de Amador Mohedano, se ha acercado a él porque “la salud es lo más importante”.

De esta forma, Rosa Benito ha revelado que le ha desbloqueado del WhatsApp y que mantiene contacto con él, debido a su estado de salud. Aunque este contacto se basa simplemente en preocuparse por cómo se encuentra tras el susto de hace unas semanas.

Ponemos cara a los cinco hermanos de Rosa Benito: Antonio, Geles, Eleuterio, Pepe y Juan Carlos https://t.co/ofATtmJCNq — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) September 21, 2021

Otro de los temas que Rosa Benito comentó tras su vuelta al plató de ‘Ya es mediodía’ fue la advertencia que le hizo Belén Esteban a Sonsoles Ónega sobre ella, una advertencia que dejó a la colaboradora totalmente enmudecida, pues no entendió sus palabras.

«Cuidado con Rosa porque cuando no esté en tu programa a ver si lo va a tirar también por tierra como ha hecho con ‘Sálvame’ (…) Me parece una traicionera. Si tan mal estaba, que se hubiera ido antes», sentenció Belén Esteban.

De esta manera, Rosa Benito quiso agradecer públicamente a Sonsoles Ónega que en ese momento diera la cara por ella: «Quiero darte las gracias porque la gente que me conoce sabe cómo soy», expresó.

Y añadió: «Belén me conoce y ese día estaría ella mal, y ha reconocido que me tiene cariño, que soy buena mujer y que ella sí se fía de mí. Ese día no estaría bien ella. Me quedo con lo bonito de la gente». Unas palabras con las que deja claro que prefiere mantenerse al margen de cualquier guerra mediática.