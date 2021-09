Amador Mohedano se encuentra en pleno proceso de recuperación. Hace una semana, el hermano de Rocío Jurado sufrió un duro revés. En la madrugada del jueves pasado comenzó a encontrarse indispuesto, motivo por el que tuvo que llamar a una ambulancia que lo trasladó al hospital de Jerez, donde le realizaron las pruebas pertinentes para encontrar el origen de la dolencia que le había llevado hasta el centro hospitalario. Sin embargo, hace unos días recibió el alta, lo que confirma que su recuperación es óptima.

Fue su hija, Rosario Mohedano, quien confirmó que su padre salía del hospital. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram con una imagen de Amador y un cariñoso mensaje. “Venga, para casa papá 💕 ¡Qué alegría deciros que sí, que le dan el alta! Gracias a todo el equipo médico del Hospital General de Jerez. Gracias a todo el mundo por vuestro amor, eso le ha hecho también mucho bien. Gracias de corazón», escribió la cantante. Este contratiempo de salud ha coincidido en una época algo convulsa para el tío de Rocío Carrasco.

En unos meses, concretamente el próximo otoño, su sobrina estrenará la segunda parte del documental en el que narrará los motivos por los cuales se ha distanciado de su familia. Una polémica que ha colocado a Amador Mohedano en el ojo del huracán. En una de sus salidas diarias, ha sido visto y preguntado por la prensa sobre cómo afronta estar de nuevo en primera plana mediática. “Estoy muy bien”, ha revelado a la prensa. Sin embargo, cuando ha sido preguntado sobre los asuntos familiares se ha mostrado tajante. “A mí no me hables de nada”, ha respondido con semblante serio. “Nada, no quiero saber nada”, ha añadido. Además, ha hecho hincapié en que no ha recibido una llamada por parte de José Ortega Cano. “Eso es mentira, todas esas cosas son mentira”, ha dicho Amador Mohedano convencido.

La última vez que Amador Mohedano pisó un plató de televisión fue hace unas semanas cuando acudió al ‘Deluxe’. Espacio en el que dio a conocer que se distancio de Rociíto a raíz del especial de Rocío Jurado de RTVE.

Durante esa entrevista, Mohedano aseguró que había tratado de entender a la hija de ‘La más grande’. «La familia Mohedano no sabíamos de todo ese follón, como ella decidió no saber nada de nosotros… Con Antonio David Flores no es que haya tenido relación, hemos coincidido. Con los niños sí. Me dijeron que quería estar con su padre. No nos merecemos que nos haya dado de lado de esa forma, ella no tiene relación con nadie de la familia», declaró. Por el momento, habrá que esperar a ver qué tipo de declaraciones hace Rocío Carrasco sobre el entramador familiar y ver si la familia tiene una respuesta