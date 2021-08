Amador Mohedano recibe el alta tras su susto de salud

Amador Mohedano ha recibido el alta hospitalaria después superar sus problemas de salud. Una buenísima noticia para él y para su familia después de que el pasado jueves de madrugada se viera obligado a trasladarlo al centro médico de Jerez de la Frontera. A partir de ahora, el hermano de Rocío Jurado se recuperará en casa, donde deberá estar tranquilo, en reposo, para certificar su rehabilitación total.

Ha sido su hija, Rosario Mohedano, quien ha confirmado que su padre salía del hospital. Lo ha hecho a través de Instagram, con una imagen de Amador y un bonito mensaje: «Venga, pa casa papá 💕 Qué alegría deciros que sí, qué le dan el alta ! Gracias a todo el equipo médico del Hospital General de Jerez. Gracias a todo el mundo por vuestro amor ,eso le ha hecho también mucho bien .Gracias de corazón», escribía la cantante.

Sus tres hijos han estado volcados estos días en el cuidado de su padre, a quien han ido a visitar, turnándose en varios horarios. Fernando y Salvador estuvieron con él la noche del viernes mientras que Chayo y Amador Jr. viajaron este sábado para arroparle en este complicado momento. «Gracias a Dios está mejor».

La decisión médica de darle el alta ha sido un interrogante hasta prácticamente el final puesto que en los últimos días había tenido algunos problemas. Amador Mohedano se encontraba “estable” y “mucho mejor”, como relató el pasado viernes su representante, Jesús Alba, en ‘Viernes Deluxe’, pero no pasó una buena noche: “Fue complicada porque Amador no ha descansado, ha estado nervioso y, además le han tenido que realizar varias transfusiones”.

Su mánager también apunto la posibilidad de que le trasladasen a una habitación, algo que finalmente no ha sido necesario gracias a su evolución: «Está mucho mejor. Está en observación pero mañana lo podrían pasar a planta y ya dará él las explicaciones pertinentes cuando se encuentre mejor».

En un primer momento, hubo voces, como la de Jacqueline, que el motivo del ingreso de Amador Mohedano fue la fuerte discusión que tuvo con María Patiño en ‘Sálvame’. “A Amador yo le tengo un gran aprecio, conmigo ha sido un hombre muy educado. Nunca ha dejado de contestarme ni una sola llamada y sé lo que dije ayer, asumo las consecuencias de mis palabras y ya hablaré con Amador si él considera oportuno hablar conmigo algún día», se justificaba la presentadora.

Quien también se ha pronunciado ha sido Rosa Benito. Su exmujer se mostraba muy dura hace unos días cuando Amador dijo que que quería volver con ella, pero cuando está la salud de por medio no hay enemistad que valga. Así explicó la cuñada de Rocío Jurado la dolencia de Amador: “Tiene problemas porque no come muy bien, le ha bajado mucho el hierro y se encontró muy mareado de madrugada. Lo que pasó ayer te remueve y te lleva a un ataque de ansiedad enorme. Todo eso llega en un momento en el que te puede (…) lo más importante es la salud y no hay nada “que no se pueda solucionar».