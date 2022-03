Paz Padilla ya no forma parte del equipo de ‘Sálvame’, es oficial, y Antonio David Flores no ha podido evitar hablar al respecto. La sonada bronca entre la andaluza y Belén Esteban por las vacunas del COVID-19 el pasado 20 de enero sentenció la carrera profesional de la presentadora en la cadena. Una ausencia que fue notada por el público, pero de la que no se supo nada hasta hace unos días.

El pasado miércoles 3 de marzo la cadena confirmó los rumores de despido, señalando que el abandono de Padilla del plató fue como motivo de la rescisión del contrato. Una justificación que a Antonio David Flores no le ha servido, por lo que ha querido dar su opinión de la productora de ‘Sálvame’ y de la docuserie de Rocío Carrasco, La Fábrica de la Tele.

Esta noche tenemos directo a las 21:00 horas. Tocaremos temas muy interesantes y de actualidad. ¡¡No os lo perdáis, os espero!!https://t.co/crvAW8t0eM — ANTONIO DAVID FLORES (@adavidflores) March 2, 2022

Para ello, el excolaborador de Mediaset ha acudido a su canal de YouTube para hablar de «Sálvame y sus despidos fulminantes», tal y como ha titulado el video, y para señalar que la relación de Paz Padilla con la cadena tiene detrás algo que va más allá de lo que han contado.

«Es una pena que una cadena de televisión prescinda de una cara amable, porque últimamente parece que se deshacen o los esconden», defendió el novio de Marta Riesco. «El viento que corre a favor está lleno de caras indeseables», agregó.

«Todo esto tiene un trasfondo mucho más allá de lo que nos han vendido», aseguró. Asimismo, señaló que todo estaba también relacionado con la historia contada por Rocío Carrasco en su docuserie. «Paz Padilla no participó del pensamiento único impuesto a raíz del documental por los dueños de la productora, La Fábrica de la Tele», dijo.

«Ellos impusieron una serie de directrices a seguir, y Paz fue una de las personas honestas que se mantuvo en su convencimiento», opinó. «No tragó esas directrices marcadas porque ella no compró la historia del documental», sentenció.

Por tanto, para Antonio David Flores, este sería el motivo que hay detrás del inesperado despido de la presentadora. Un video donde se ha sincerado y ha hablado sin tapujos de lo que, según él ha explicado, la cadena no quiere revelar.