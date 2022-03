La segunda temporada de ‘Drag Race España’ llegó este domingo superando los datos del primer programa de la pasada temporada en un 50%. Supremme de Luxe, presentadora del concurso, ha acudido a ‘Pasapalabra’, también lo hizo ‘Tu cara me suena’ antes de acabar la edición para promocionar el talent, como ya lo hizo de la otra vez.

El pasado viernes tuvo su primera aparición y esta tarde se volverá a sentar en el equipo de Jaime. La primera visita de esta segunda ocasión dejó boquiabierto a Roberto Leal. Al parecer no solo llamó la atención su look, sino su capacidad en las pruebas. ‘Una de cuatro’ fue la que mejor resultados le dio. En la categoría que hay que elegir en cuatro opciones para responder una pregunta, llegó a dejar sin participar a Jaime, quien es el concursante que opta al bote del programa.

«Yo no recuerdo si he vivido esto», exclamó Roberto Leal al ver que la presentadora de ‘Drag Race España’ contestaba en 90 segundos todas las preguntas sin un solo error. «Creo que sí, alguna vez en alguna ocasión muy puntual, pero un aplauso», dijo el sevillano. «Alguna vez ha pasado, pero son contadas, ¿eh? Las podemos contar con los deditos de una mano», señaló el presentador de ‘Pasapalabra’. El público no dudo en aplaudir a la invitada que hizo un gran paso por el programa.

Durante otra de las pruebas, ‘La Pista’, se enfrentó a Verónica Hidalgo. Tras dos victorias de Supremme de Luxe, la modelo quiere intentar sumar una. La canción siguiente es del año 1978, aunque sonó una versión del pasado año y volvió a ser la drag queen la más rápida en pulsar. Se quedó en blanco por un momento, pero de repente salió de su boca: “Siempre me traiciona la razón…”.