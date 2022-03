Roberto Leal se ha consagrado como uno de los presentadores estrella de Atresmedia, de eso no cabe duda. Su naturalidad y profesionalidad han conquistado a la audiencia año tras año, siendo ‘Pasapalabra’, programa de Antena 3, una de la transmisiones diarias más vistas de la cadena. Y es que, es esa misma cercanía la que también proyecta en sus redes sociales, donde cuenta con más de 600.000 seguidores solamente con su cuenta de Instagram.

De hecho, ha sido a través de este medio donde ha querido compartir con sus seguidores una divertida anécdota que tiene como protagonista a un familiar del mismísimo Matías Prats. Todo sucedió hace tan solo unos días, mientras estaba de paseo con su progenitora. «La historia de Matías y mi madre. No tiene desperdicio», ha escrito el presentador junto al vídeo.

«Resulta que me he encontrado con una familia aquí en el barrio que me ha dicho que me ven en ‘Pasapalabra’ y mi madre estaba al lado», comienza explicando el periodista, enfocando a Mercedes, su madre. «De repente una mujer me dice: ‘Mira, Roberto, este de aquí es el hermano de Matías», añade.

Al escuchar este comentario, la madre de Roberto Leal no dudó en unirse a la conversación. «Mi madre dice: ‘Ay, ¿el hermano de Matías el de la joyería? ¿El que arregla los relojes?’», cuenta que dijo. Y es que, la sorpresa llegó cuando la mujer le explicó que no se trataba de ese Matías exactamente.

«La mujer dice ‘no, el hermano de Matías Prats’», concluyó Roberto, mientras enfocaba de nuevo a su madre, quien no podía contener la risa. «Se ha quedado más cortada», ha señalado el presentador de Antena 3. Una divertida anécdota que ha despertado una sonrisa entre los seguidores de Leal, quienes han inundado la publicación con emoticonos de risa y aplausos.