‘Pasapalabra’: lista de invitados del 1 al 5 de diciembre de 2022

Como cada tres días, Pasapalabra renueva a sus cuatro invitados, por lo que nuevos famosos se tendrán que sentar en el plató para dar el máximo. Dos cantantes, una presentadora de televisión y una conocida colaboradora de Zapeando lo darán todo para ayudar a Rafa y a Orestes.

Andy y Lucas, Rocío Madrid y Maya Pixelskaya acuden a la llamada de Roberto Leal desde el 1 y hasta el 5 de diciembre.

Andy y Lucas

Se trata de uno de los dúos musicales más famosos de España en los últimos años y acuden al programa cultural para celebrar sus 20 años de carrera. Amigos desde que eran solo unos niños, encontraron el éxito en el año 2003 con canciones como Tanto la quería o Son de amores.

Rocío Madrid

La presentadora y colaboradora saltó a la fama por programas como Crónicas Marcianas, donde se convirtió en uno de los personajes más queridos del equipo de Xavier Sardá. Aunque se marchó en pleno éxito y fama, su carrera sigue en un gran momento.

Además de continuar presentando programas, especialmente en Canal Sur, ha desarrollado su faceta como actriz, especialmente en el mundo de teatro gracias a The Hole y a Los Monólogos de la vagina. Los espectadores también la han podido ver en diversos momentos como invitada de Pasapalabra, Tu cara me suena y Me resbala.

Maya Pixelskaya

Creadora de contenido, se dio a conocer al gran público gracias a programas como Yu: no te pierdas nada y numerosos espacios de videojuegos. Tiene una legión de fans en redes sociales, especialmente en el universo de YouTube y Twitch, donde se ha convertido en una referencia.

Los espectadores de laSexta la conocerán por sus interveciones en Zapeando, donde pasó de ser una colaboradora puntual para hablar de videojuegos y curiosidades de la red, para ser una de las zapeadoras más habituales.