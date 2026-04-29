Si hace unos días contábamos en Happy FM la locura por los palomiteros de la película Super Mario Galaxy que se han vendido por cientos de euros en webs de segunda mano, todo apunta a que viviremos la misma locura con los de El diablo viste de Prada 2. Los fans de la película que está basada en la vida de Anna Wintour podrán encontrar en las salas algunos objetos que pronto serán de colección, por lo que es muy posible que la reventa se vuelva algo normal durante los próximos días, algo que no es nada ético y que dejará a los verdaderos seguidores sin un bonito recuerdo. Te contamos en qué cines podrás encontrar los palomiteros y otros objetos relacionados con esta película que promete ser uno de los éxitos del año, con permiso de Torrente (en España) y de Michael, el biopic de Michael Jackson.

Cines Kinépolis tiene los esperados palomiteros con forma de bolso

Si hay un objeto por el que habrá peleas en los bares de las salas de cine, ese será el palomitero con forma de bolso y con un llavero en forma de tacón, con el detalle del tacón en forma de tridente, como el logotipo de la película. Ese, sin duda, será el objeto del que tendremos que hablar en los próximos días y que muchos aprovecharán para revender en plataformas como Wallapop y Vinted. Esta cadena de cines también tendrá tres modelos diferentes de cubos metálicos de palomitas, estos con el logotipo y el nombre de la película, aunque estos son muchos más normales y los hemos podido ver con otras muchas películas. Por si no fuera suficiente, entre los espectadores que hayan comprado su entrada de la película, sortearán diez tarquetas de regalo valoradas en 500 euros para comprar en tiendas de lujo en el centro comercial Las Rozas Village (esta promoción es sólo para Madrid).

Cinesa también tendrá el llavero del tacón del diablo

Esta cadena de cines que tiene salas por toda España contará con un menú especial de refresco y palomitas, que cuenta con el llavero del zapato rojo con el tacón en forma de tridente. En los bares de las salas se podrán comprar por 17,90 euros, aunque siempre hay que recordar que será hasta agotar existencias.

Además, el día del estreno, el jueves 30 de abril (que es previo a festivo), estarán regalando un marcapáginas de la película. Por último, entre los espectadores que compren sus entradas online desde el 20 de abril y hasta el 3 de mayo, se sorteará un fin de semana de compras de lujo. Aunque hay que leer las condiciones, puesto que incluye la habitación de hotel, el desayuno, la comida y el servicio de un estilista profesional, pero no incluye el precio de la ropa que se compre en ese día. Se trata de un detalle muy importante.

Cines Yelmo también tendrá objetos de ‘El diablo viste de Prada 2’

La segunda cadena de cines de nuestro país también echará el resto en el estreno de esta película. Los espectadores que acudan podrán adquirir dos menús diferentes; pudieron elegir entre el palomitero con forma de bolso del que antes hemos hablado, pero también podrán elegir un vaso rojo con imitación de diamantes y una cinta para colgar, ideal para tomar café en el trabajo.

Estos regalos serán un triunfo seguro en Estados Unidos, España y toda Europa, pero es muy posible que en China no tengan tanto éxito. Como ya te contamos, en el país hay un boicot hacia la película por culpa del nombre elegido para un personaje de origen chino que allí resulta una ofensa.