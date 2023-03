Pablo Alborán confirma que tiene grabada una nueva canción

Pablo Alborán, poco a poco y con el paso del tiempo, ha sabido ganarse el cariño, respeto y la admiración de millones de personas no solamente en todo el país, sino en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. Gracias a su esfuerzo, constancia y dedicación, se ha convertido en uno de los artistas españoles más consagrados.

Hace tan solo unos meses, Pablo Alborán sacó a la luz uno de los trabajos discográficos más sorprendentes de toda su trayectoria musical. Estamos hablando, cómo no, de La cu4rta hoja. Un álbum que no ha dejado de traerle grandísimas alegrías desde el preciso instante en fue publicado. ¡Y no es para menos!

A pesar de todo, el cantante malagueño no ha dejado de trabajar a la hora de componer, grabar y producir nuevas canciones. De hecho, recientemente, ha utilizado su perfil de Instagram para dar a conocer una noticia que, como era de esperar, ha dejado sin palabras a todos y cada uno de sus seguidores.

“Colorín colorado, este nuevo tema está grabado”, escribió Pablo Alborán en una publicación en la mencionada red social. En la imagen, podemos verle sentado en su mesa de trabajo, con unos cascos y un ordenador. Todo apunta a que ha grabado el que podría ser uno de sus nuevos lanzamientos musicales.

Como era de esperar, sus más fieles seguidores no han tardado en llenar la publicación con cientos de comentarios. En la gran mayoría de ellos, quedaban reflejadas las ganas de poder escuchar esta nueva canción. Aunque aún no ha dado una fecha para su lanzamiento, ya que todavía es pronto para eso, lo cierto es que ha generado muchísimas expectativas. ¡Nos morimos de ganas por escucharla!