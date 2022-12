Pablo Alborán presenta ‘La Cuarta hoja’, su quinto álbum de estudio

Este viernes 2 de diciembre ha visto la luz La Cuarta Hoja, el nuevo disco de Pablo Alborán. El artista malagueño presenta su quinto álbum de estudio, bajo una sensación de gran satisfacción, al haber conseguido plasmar todo lo que se había imaginado cuando comenzó a trabajar en él.

La Cuarta Hoja es un disco compuesto por 11 canciones, en el que el artista malagueño se ha vuelto a dejar el alma y el corazón en cada una de ellas. Canciones entre las que se incluyen colaboraciones con artistas de la talla de Aitana y Álvaro de Luna; Ana Mena o María Becerra, entre otros.

«Es un disco que celebra la amistad, el amor, la vida… Es un disco que empecé a escribir una vez que empecé a preparar la gira que acabo de terminar, y el hecho de volver a empezar a hacer conciertos, a estar cerca de la gente otra vez, a reactivar un poco todo, me inspiró para contar historias y para celebrar La Cuarta Hoja», explicó el artista durante su visita a El Hormiguero.

«Con este disco es la primera vez que estoy satisfecho del todo. Y esto que lo diga yo es fuerte, porque dicen que los discos nunca se terminan porque las canciones siempre tienes ganas de retocarlas. Pero es verdad que terminada la producción del disco, está todo exactamente como creo que debe estar. Y me siento muy feliz porque hemos hecho un trabajo ‘heavy’, pero también me he divertido mucho haciendo este disco», añadió.

Por otro lado, tan solo unos días antes del lanzamiento de su nuevo disco, Pablo Alborán anunció las primeras fechas de su nueva gira. El artista visitará ciudades como Bilbao, Murcia, Alicante, Sevilla o Valencia, cerrando la gira por todo lo alto a finales de noviembre del año que viene, con un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona y otro en el Wizink Center de Madrid.

Las entradas para las primeras fechas de conciertos de la nueva gira de Pablo Alborán ya están a la venta y se pueden adquirir a un precio entre 30 y 50 euros a través de Ticketmaster y de la página web oficial de Pablo Alborán.

Fechas de la gira Tour La Cu4rta Hoja 2023

20 de mayo de 2023 – FUENGIROLA – Marenostrum Fuengirola

27 de mayo de 2023 – BILBAO – Bilbao Arena Miribilla

03 de junio de 2023 – MURCIA – Plaza de toros

17 de junio de 2023 – VALENCIA – Plaza de toros

24 de junio de 2023 – PAMPLONA – Navarra Arena

05 de agosto de 2023 – ALICANTE – Plaza de toros

08 de septiembre de 2023 – CORDOBA – Plaza de toros

16 de septiembre de 2023 – SEVILLA – Plaza de toros La Maestranza

22 de septiembre de 2023 – GRANADA – Plaza de toros

30 de septiembre de 2023 – A CORUÑA – Coliseum

18 de noviembre de 2023 – BARCELONA – Palau Sant Jordi

22 de noviembre de 2023 – MADRID – WiZink Center