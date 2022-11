Pablo Alborán anuncia una única fecha de firma de discos de ‘La Cuarta Hoja’, su nuevo álbum

Este viernes 2 de diciembre verá la luz el nuevo disco de Pablo Alborán. Bajo el título de La Cuarta Hoja, el quinto álbum de estudio del artista malagueño. Un disco que tomará el testigo de Vértigo, el disco publicado hace dos años, en diciembre de 2020.

La Cuarta Hoja es un disco formado por once canciones, en las que el cantante malagueño se ha dejado el alma y el corazón. Un proyecto muy especial, lleno de optimismo y con una energía diferente a la de sus anteriores trabajos, siempre sin perder su esencia.

Como sorpresa especial pre lanzamiento del disco, Pablo Alborán ha fijado una fecha de firmas en Madrid. Además, será la única firma de discos del artista malagueño. Una firma organizada para dar la bienvenida a su nuevo álbum junto a sus fans.

Nos vemos el 3 de diciembre en los Cines Callao ☘️ pic.twitter.com/io1KUfRKuJ — Pablo Alborán (@pabloalboran) November 28, 2022

La firma de discos tendrá lugar en Madrid, concretamente en los emblemáticos Cines Callao, el próximo sábado 3 de diciembre de 10 horas a 15 horas. Una cita muy esperada por sus fans, como única fecha prevista frente a su público para realizar una firma de su nuevo álbum.

«Me divierte, me calma, lo respiro y lo canto a todo pulmón!. Este disco habla de amar con uñas y dientes, de tirarse a la piscina, de que no hay que mendigar amor donde no lo hay, de que algunas heridas también se curan con unas copas entre amigos y que en la vida elijas el camino que elijas, siempre habrá alguien ahí», anunciaba Pablo Alborán sobre su nuevo disco.

«Es un disco positivo porque al final todos sabemos que la vida no siempre es maravillosa, pero puede serlo dependiendo del cristal con el que se mire. Uno no puede estar constantemente buscando un trébol de cuatro hojas. Tú eres la cuarta hoja», añadía.