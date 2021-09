Omar Montes puede presumir de ser uno de los rostros más conocidos de nuestro país. El de Pan Bendito se ha convertido en uno de los artistas del momento, acumulando un sinfín de éxitos a sus espaldas. De hecho, casi sin quererlo, se convirtió en una de las estrellas de la ‘Fashion Week de Madrid’.

Durante el evento celebrado la semana pasada, el artista acaparó todos los flashes, como si se tratase de un modelo. Además, al acabar los desfiles, el artista recibió otra lluvia de flashes, después de que todos los asistentes se quisieran hacer una foto con él.

Una fama repentina, que tampoco ha sido fácil de asimilar para el de Pan Bendito, que casi de la noche a la mañana ha visto como su vida ha pegado un cambio radical. De esta forma, el artista se sincera como nunca en un libro llamado ‘Mi vida mártir’. Un proyecto alejado de la música en el que cuenta su historia.

«Como no reserves mi libro que estará a la venta el 6 de octubre me cojo y me tiro por un barranco», escribió Omar Montes en su cuenta de Instagram, tras el anuncio de que estaba a punto de publicar su primer libro. Y añade: «Gracias Boris Izaguirre por ayudarme con el prólogo».

De esta forma, Omar Montes anuncia que ha estado acompañado por uno de los grandes escritores en español de la actualidad. Boris Izaguirre ha acompañado al artista en este nuevo proyecto, que nada tiene que ver con la música, pero que seguro que le trae muchos logros profesionales.

Y es que más allá de la música, el artista es un referente publicitario para multitud de marcas, y ahora también tendrá su propio libro. Un nuevo proyecto con el que promete no dejar a nadie indiferente.