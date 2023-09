Este martes 26 de septiembre hemos podido ser testigos de un instante de máxima tensión durante la emisión del programa Buenos días, Madrid en Telemadrid. Todo ocurrió cuando José Antonio Masegosa, uno de sus reporteros más conocidos, se encontraba haciendo un reportaje en la calle San Dalmacio, en el distrito madrileño de Villaverde.

De esta forma, el periodista se encontraba dando a conocer más detalles sobre la supuesta existencia de narcopisos en la zona. De esta forma, dio voz a todos aquellos vecinos que se sienten atemorizados. En un instante determinado, José Antonio Masegosa terminó sufriendo una agresión.

Mientras realizaba su trabajo, el reportero fue increpado por una mujer. Ésta, aseguraba que en la zona no se vendía droga, mientras no dejaba de hacer aspavientos para que se dejase de grabar la calle. «Aquí no se vende droga ni nada, eh. ¡Aquí fuera! ¡No vais a grabar más! Porque lo digo yo, porque este es mi barrio», gritaba la mujer.

Un reportero de Telemadrid, amenazado mientras informaba en la calle San Dalmacio Se encontraba en el distrito de Villaverde para informar sobre la venta de drogas en la zona 👉https://t.co/8kx4NhhL1w pic.twitter.com/hLTyx7lqj4 — Telemadrid (@telemadrid) September 26, 2023

«¡No vais a grabar más! ¡Iros de aquí! ¿Por qué estáis grabando aquí?», decía, sin dejar de gritar en ningún momento. Para tratar de salvar la situación, José Antonio Masegosa trató de tranquilizar a la mujer para poder seguir con su trabajo. Ella se ponía cada vez más nerviosa, sobre todo cuando el reportero le preguntó si existían narcopisos en Villaverde.

«Aquí no hay toxicómanos ni narcopisos», repitió, cada vez más alterada: «Cogéis y os vais a vuestro barrio a grabar». Lejos de que las cosas se calmasen, la situación iba complicándose por momentos. Hasta tal punto que la mujer volvió a exclamar lo siguiente: «¡Iros a la calle, a otro lado! ¡Irse de aquí ya, pero ya! Te lo digo, ¡no vais a grabar!».

Por si fuera poco, la mujer termina increpando al cámara de Telemadrid: «Grabáis en vuestro barrio, seguro que en vuestro barrio se vende droga, seguro que es tu madre la que vende droga». Sin duda, un instante de tensión por el que la policía estuvo a punto de personarse. Afortunadamente, todo quedó en un susto.