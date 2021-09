El pasado 24 de septiembre se cumplieron tres décadas del lanzamiento de uno de los álbumes más reconocidos de la historia de la música. ‘Nevermind’, de Nirvana, fue un disco que marcó la historia del grupo, así como también de la música para siempre.

Un disco único, incomparable e insustituible, que ahora los integrantes de Nirvana han querido conmemorar. Pues ‘Nevermind’ alzó al grupo a lo más alto, y a su vez, bajó a Kurt Cobain a los infiernos. A pesar de ser denominado como el “portavoz de una generación”, Cobain se sentía incómodo ante la fama, y la frustración de que su visión artístiica había sido malinterpretada se apoderó de él.

Aun asi, ‘Nevermind’ fue un antes y un después en la música. Con canciones como ‘Smells Like Teen Spirit’, y un estilo grunge memorable, 30 años después de su lanzamiento sigue siendo uno de los discos más exitosos de la historia.

30 years ago today, @Nirvana ushered in the grunge music era with the release of their seminal album ‘Nevermind.’ Watch the Vevo 90s channel on @PlutoTV for their official music videos and raw live performances. The mosh pit starts at 3p and 9p 🎸 #nevermind30 #nirvana pic.twitter.com/GYRhmCIptJ

— Vevo (@Vevo) September 24, 2021