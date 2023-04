Nathy Peluso da la sorpresa con ‘Tonta’, su nuevo single

Nathy Peluso lo ha vuelto a hacer. Cinco meses después de su último lanzamiento, bajo el título de Estás buenísimo, la estrella argentina regresa este viernes a escena con un nuevo single, Tonta, una canción que ya tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales.

El nuevo single de Nathy Peluso es un grito de amor propio. Una canción muy personal, con la que la artista quiere inspirar a las mujeres que la escuchen, para que dejen sus inseguridades atrás y se den cuenta de lo que valen, demostrando que no tienen «ni un pelo de tonta», como se podía leer en la camiseta que la argentina lució en los pasados Los40 Primavera Pop.

Se trata de un hit pop clásico con el que Nathy Peluso comienza una nueva era en su trayectoria musical, haciendo una demostración de su rebeldía y estilo único una vez más. Una canción inspirada en experiencias vividas por la propia cantante, con la que el público puede sentirse identificado.

TONTA ya está oouut

🤺🤺🤺🤺💪🏽💪🏽

Pa q se canteeeee que de tontas no tenemos ni un peloooo❤️❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/mpeFsqdQMp pic.twitter.com/b4UxEsnDEt — Nathy Peluso (@NathyPeluso) April 20, 2023

El trasfondo del nuevo single de Nathy Peluso es transmitir un mensaje de empoderamiento, en el que se reivindica el amor propio y la paz interior . «No tengo un pelo de tonta, no abandono por nadie mi paz. Mi naturaleza es de acero, no me dejo por nada quebrar», dice el estribillo de la canción.

Una canción que ha sido compuesta por la artista argentina de 28 años en colaboración de Didi Gutman y que ha contado con Illangel en la producción. Además, este nuevo single ha llegado acompañado de videoclip, producido por LittleSpain y dirigido por Félix Bollaín.

El videoclip de Tonta se encuentra ambientado en Manhattan y en el Nathy Peluso evoca las aventuras del mítico personaje de Carrie Badshaw, de Sexo en Nueva York. Una canción con la que la artista vuelve a demostrar su fortaleza y su capacidad para enfrentarse a todas las adversidades.